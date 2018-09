Frau auf dem Heimweg vergewaltigt: Polizei jagt Mann mit Akne-Gesicht

Nach einer Vergewaltigung sucht die Polizei mit einem Phantombild und Personenbeschreibung den Täter. Deutliche Kennzeichen könnten ihn verraten.

Erfurt - Die Polizei in Erfurt fahndet weiterhin nach einem Sexualstraftäter und hat nun ein Phantombild des Mannes veröffentlicht. In der Nacht vom 1. auf den 2. September war eine junge Frau in Erfurt vergewaltigt worden, wie die Polizei bereits zuvor mitgeteilt hat. Das nun veröffentlichte Phantombild ergänzt die bisherige Personenbeschreibung.

Vergewaltigung in Erfurt: Täter sprach kein Wort

Die Tat hatte sich in der Nacht zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr ereignet. Der Täter verfolgte die die Frau, die sich zu Fuß auf dem Heimweg befand. Sie wurde von dem Mann am Flusslauf der Gera überfallen und vergewaltigt. Die Polizei teilte mit, dass der Mann während der Tat kein Wort gesprochen habe. Deshalb gibt es derzeit keine Hinweise auf die Nationalität des Vergewaltigers.

Die Beschreibung des Täters ist durch die Dunkelheit nur eingeschränkt möglich. Jedoch waren für das Opfer deutliche Spuren von Akne im Gesicht des Vergewaltigers erkennbar.

Personenbeschreibung des Vergewaltigers von Erfurt

Das Opfer der Vergewaltigung konnte der Polizei neben dem Phantombild des Täters weitere Informationen zum Aussehen des Täters geben.

Beschreibung des Täters:

rund 35 Jahre alt

175 bis 180 cm groß

schlanke bis sportliche (normale) Statur

längliches Gesicht

große Nase

kein Bart

kurze, dunkelbraune und glatte Haare



Akne-Spuren im Gesicht

Die Polizei weist außerdem auf die Körperhaltung des Täters hin. Er ist leicht nach vorn gebeugt gelaufen.

Kriminalpolizei Erfurt bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/7443-1465) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

rm