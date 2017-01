Ermordete Joggerin: Polizei sucht Mehrfachtäter

Endingen - Nach dem Verbrechen an einer jungen Frau in Endingen bei Freiburg sieht die Polizei einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall vor rund drei Jahren im österreichischen Kufstein.

Beide Taten seien mit hoher Wahrscheinlichkeit vom selben Täter begangen worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Freiburg mit. Ein Unbekannter hatte in Kufstein im Januar 2014 eine 20 Jahre alte Frau angegriffen und mit einer Eisenstange erschlagen. Sie wurde, wie auch das Opfer in Endingen, Opfer eines Sexualverbrechens.

In Endingen war Anfang November vergangenen Jahres eine 27 Jahre alte Frau von einem Unbekannten vergewaltigt und umgebracht worden.

dpa