Horror-Crash an Haltestelle - Seniorin fährt in Menschenmenge: „Überall lagen Verletzte auf der Straße“

In Essen ist es zu einem Horror-Crash gekommen. Eine 81-jährige Rentnerin ist in eine Menschenmenge gefahren. Drei Personen schweben in Lebensgefahr.

Update vom 29. Februar 2020, 21.20 Uhr: Nach neuesten Angaben der Polizei zufolge seien bei dem schlimmen Unfall in Essen zwölf Personen verletzt worden. Zunächst war von elf Verletzten die Rede. Wie nun bekannt ist, wurde auch der Beifahrer, ebenfalls ein älterer Mann, ins Krankenhaus gebracht.

Schlimmer Unfall in Essen: Frau fährt in Menschenmenge

Erstmeldung vom 29. Februar, 19.35 Uhr

Essen - Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.

Gegen 17.30 Uhr ging bei der örtlichen Polizei der Notruf ein, ein BMW sei in Passanten gerast. Am Steuer des Fahrzeugs befand sich eine 81-jährige Seniorin, neben ihr saß ein ebenfalls älterer Herr als Beifahrer. Die Frau wurde bei dem Crash ebenso verletzt, wie es dem Beifahrer gehe, war zunächst nicht bekannt.

Unfall in Essen: Seniorin fährt in Haltestelle - elf Menschen verletzt

Der Unfallort ist eine Haltestelle der Straßenbahn. Diese habe laut einer Sprecherin der Polizei an der Haltestelle Gervinusstraße gehalten und die Gäste waren ausgestiegen. In dem Moment ist die Seniorin demnach ungebremst in die aussteigenden Menschen gefahren. Am Unfallort seien keine Bremsspuren erkennbar.

Wie der WDR berichtet, seien Passanten Augenzeugen zufolge mehrere Meter durch die Luft geflogen. Das Unfallauto trage indes deutliche Spuren des Crashs hervor. Zudem würden mehrere Schuhe auf der Straße liegen. Als die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot an der belebten Kreuzung im Stadtteil Frohnhausen eintrafen, habe sich ein schlimmes Bild geboten, sagte der Polizeisprecher. „Überall lagen Verletzte auf der Straße.“ Viele Zeugen standen unter Schock.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Wie zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die 81-Jährige ist nach aktuellem Stand allerdings nicht absichtlich in die Menschenmenge gerast.

