Halbstarke attackieren Mann in U-Bahn-Station: Was dann passiert, hätte ihn fast das Leben gekostet

In einer U-Bahn-Station in Essen erlebt ein 20-Jähriger einen Alptraum: Eine Jugend-Gang schlägt und tritt plötzlich nach ihm. Aber die Halbstarken gehen noch weiter.

Essen - Wie 24VEST* berichtet, sucht die Polizei Essen mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer Gruppe junger Leute, die an einer zentralen U-Bahnhaltestelle in Essen einen Mann angegriffen und auf die Gleise geschubst haben soll. Das Opfer konnte sich selbst retten, noch bevor die nächste U-Bahn in die Haltestelle einfuhr.

Gegen die Tatverdächtigen werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

