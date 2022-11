Einschusslöcher an Synagoge in Essen entdeckt - Hintergründe bisher unklar

Zeugen entdecken an der Alten Synagoge in Essen Einschusslöcher. Die Polizei rückt mit Sprengstoffspürhunden und Kriminaltechnik an. Verletzt wurde niemand.

Essen - Am Freitag (18. November) musste die Polizei in Essen zu einem Einsatz an der alten Synagoge ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen Einschusslöcher am Rabbinerhaus. Nähere Details zu dem Vorfall sind bisher nicht bekannt.

Die Polizei Essen wurde zur Alten Synagoge (im Hintergrund) gerufen, da Zeugen auf Einschusslöcher am Rabbinerhaus aufmerksam wurden. © IMAGO/Czepluch

Laut der Polizei sei niemand verletzt worden, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe ebenfalls nicht. Allerdings sei aktuell ein Sprengstoffspürhund im Einsatz und das Gebiet weiträumig abgesperrt. Wann und wie die Schüsse gefallen sind, ist derzeit noch unklar. Zu den Hintergründen des Vorfalls leitet die Polizei nun Ermittlungen ein.