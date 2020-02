Nebulöse Umstände: Tagelang vermisstes Ehepaar aus Essen hilflos in Spanien gefunden

Das Ehepaar aus Essen, das seit dem 7. September verschwunden ist, ist wieder aufgetaucht. In Spanien und hilflos. Die Umstände sind nebulös.

Essen - Aufatmen im Fall des vermissten Ehepaars aus Essen-Kray. Wie die Polizei Essen am Donnerstag (20. Februar) mitteilt, konnte das Paar bereits am Montag (17. Februar) gefunden werden. Und zwar in "hilfloser Lage in Spanien", berichtet RUHR24.de*. Die Eheleute würden derzeit medizinisch betreut, heißt es weiter. Angehörige seien bereits informiert worden. Die Fahndung ist damit beendet. Das Paar sei an der Mittelmeerküste in einem Ort in Südspanien gefunden worden. Spanische Behörden hätten dann die Polizei in Essen darüber in Kenntnis gesetzt.

