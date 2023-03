„Irgendwie ungerecht“: Europa-Park-Fans bitter enttäuscht über restlos ausverkaufte Jahreskarten

Von: Sina Alonso Garcia

Im Europa-Park sind bereits jetzt alle Resort-Pässe vergriffen. Voraussichtlich bis Sommer können Fans keine Jahreskarten mehr kaufen. Viele sind enttäuscht.

Rust - Als der Europa-Park vor rund zwei Jahren seine beliebte Clubkarte aus dem Angebot nahm, forderten viele Fans zunächst deren Rückkehr. Doch auch der Nachfolger, der seit Mai 2022 zur Auswahl steht, erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit. Bereits vor dem Saisonstart am 25. März 2023 sind die Resort-Pässe in Gold und Silber restlos ausverkauft. Wie die Betreiber mitteilten, wird es voraussichtlich erst im Juni wieder Nachschub geben. Diejenigen, die schon eine Jahreskarte besitzen, müssen sich aber keine Gedanken machen. So betrifft der Verkaufstopp lediglich den Neuverkauf von Resort-Pässen. Wer bereits einen gültigen Resort-Pass besitzt, hat die Möglichkeit, diesen zu verlängern – auch wenn der Resort-Pass im Ticketshop zu dieser Zeit ausverkauft sein sollte. „Jeder Besitzer wird vor dem Endtermin seines gültigen Resort-Passes per E-Mail über die Verlängerungsmöglichkeit informiert“, heißt es vom Europa-Park.

Jahreskarten für den Europa-Park sind ausverkauft – Fans bemängeln Zeitpunkt des Verkaufsstopps

„Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit weder vor Ort noch telefonisch oder per E-Mail weitere Informationen zu diesem Thema geben können“, so der Europa-Park weiter. „Die aktuellsten Informationen zur Verfügbarkeit des Resort-Passes findet ihr immer in unserem Ticketshop.“ Fans, die nicht schnell genug waren und keine Pässe ergattern konnten, sind enttäuscht von der Ankündigung des Parks. Auf Facebook schreibt eine Nutzerin, die laut eigenen Angaben selbst über eine Resort-Karte in Gold verfügt, dass sie Mitleid mit Familien habe, die sich den Pass nicht leisten können. Auch der Zeitpunkt der Verkündung sei aus ihrer Sicht nicht optimal gewählt.

„Irgendwie finde ich es ungerecht“, so die Userin. „Inflation, Familien kämpfen, Corona-Regeln wurden aufgehoben und nun wird mit einer so kurzfristigen Ankündigung viele Pläne von Familien einfach zunichte gemacht.“ An die Betreiber gerichtet fragt sie: „Können Sie sich vorstellen, dass es Familien gibt, die mit Mai oder August kalkuliert haben und jeden Monat jeden freien Cent auf die Jahreskarten sparen, auch um ihren Kindern eine Freude zu machen? Die Familien, die jetzt keine Chance mehr haben, diese begehrte Karten zu bekommen?“ Zwar könne sie nachvollziehen, dass der Europa-Park in den Corona-Jahren gelitten habe. „Aber gibt es denn gar keine Kompromisse?“ Auch andere Fans drücken in der Kommentarspalte ihr Bedauern über die limitierte Verfügbarkeit des Angebots sowie den Zeitpunkt des Verkaufs aus.

Europa-Park reagiert auf Kritik: „Wir werden die Punkte weitergeben“

Der Europa-Park lässt die Kritik derweil nicht unkommentiert. „Wir werden die Punkte gerne weitergeben“, heißt es in der Antwort auf die Beschwerde der Nutzerin. „Trotzdem wurde von Anfang an (seit Einführung des Resort-Passes) angekündigt, dass es sich um ein limitiertes Produkt handelt.“ Man sei sich bewusst, dass der Resort-Pass für Familien eine hohe Investition bedeute. Den Preis halten die Betreiber allerdings für gerechtfertigt: „Ein Besuch im Freizeitpark ist nun mal etwas ganz Besonderes“, heißt es in dem Statement.

Wer sich – sobald wieder verfügbar – für den Kauf einer Jahreskarte entscheidet, hat die Wahl zwischen dem Resort-Pass in Silber und dem Resort-Pass in Gold. Der Unterschied: Der silberne Pass ist etwa halb so teuer wie der goldene – bietet aber auch weniger Vorteile. Mit dem silbernen Pass erhalten Fans an 230 festgelegten Tagen im Jahr Zutritt zum Europa-Park – sowie an allen Tagen während eines Hotel-Aufenthalts. Erwachsene bezahlen 225 Euro, Kinder 195 Euro.

Der Gold-Pass berechtigt seine Besitzer zum uneingeschränkten Eintritt in den Freizeitpark innerhalb der Öffnungszeiten. Darüber hinaus beinhaltet der goldene Pass zwei Eintrittskarten für die Wasserwelt Rulantica pro Gültigkeitszeitraum. Erwachsene bezahlen 395 Euro, Kinder 345 Euro. Neben den Vorzügen im Europa-Park bieten die Resort-Pässe auch weitere Vorteile – zum Beispiel vergünstigte Partnerpark-Eintritte, Aktionen bei Events und den kostenfreien Zugriff auf den Streaming-Dienst „Veejoy“.