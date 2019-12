Polizei bestätigt einen Toten bei Explosion in Mehrfamilienhaus - mindestens 25 Verletzte 

In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz kam es am Freitagvormittag zu einer Explosion. Dabei wurden mindestens 25 Personen verletzt. Eine Person starb.

Update 10.43 Uhr: Bei der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Das bestätigte Kreisbrandmeister Lohse gegenüber dem mitteldeutschen Rundfunk. Mindestens eine weitere Person werde im Moment noch vermisst, so Lohse weiter. 25 weitere Personen wurden bei der Explosion, deren Ursache im Moment noch unklar ist, zum Teil schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Explosion in Mehrfamilienhaus in Blankenburg: Angrenzende Grundschule ebenfalls evakuiert

Erstmeldung vom 13. Dezember 2019:

Blankenburg - In Blankenburg im Harz wurden bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus mindestens 25 Personen verletzt, das berichtete die örtliche Polizei am Freitag. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden“, so der Polizeisprecher Uwe Becker. Die Explosion soll sich kurz vor 9.00 Uhr morgens ereignet haben. Das betreffenden Mehrfamilienhaus wurde anschließend evakuiert. Eine Kita und eine Grundschule, die sich in der Nachbarschaft des Hauses befanden, wurden ebenfalls geräumt. Die Kinder wurden in anderen Einrichtungen untergebracht oder den Eltern übergeben. Verletzte gab es in den Einrichtungen keine.

Blankenburg: Nach Explosion in Mehrfamilienhaus - mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz

Wie der mdr berichte, geht die Leitstelle auch davon aus, dass es bei der Explosion in Blankenburg im Harz Tote geben könne. Die örtlichen Rettungskräfte seien in großer Zahl vor Ort (ca. 160 Personen). Mehrere Rettungshubschrauber bringen die Schwerverletzten zu diesem Zeitpunkt in die naheliegenden Krankenhäuser. Die Ursache für die Explosion und die Schwere der Verletzungen sind nach Angabe der Polizei noch unklar.

Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert.

Eine Explosion ereignete sich zuletzt auch in St. Jodok in Tirol. Bei dem Vorfall in einem Supermarkt wurden neun Menschen verletzt.

Weitere Infos folgen in Kürze .

