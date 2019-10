Extreme Prognosen: Droht uns heftiger Wintereinbruch? So sehen es Experten

Langsam fällt aber auf, daß "wetter.net" eine Art Abonnement genießt.

Zahlen die dafür?

Wieder "kann" es sein, daß es im Winter regnet. Und somit wärmer ist. Klar, wenn es kälter ist, schneit es. Ist aber auch nur gefrorener Regen.

Was hier einen Schock auslösen soll, weiß nur die Redaktion.

Im Übrigen wird von den gleichen Schock-Experten ständig zu wenig Niederschlag als Schockmeldung verbreitet.

Man hat den Eindruck, der Redaktion fehlt es an Themen und sie füllt die Zeilen mit Schmonzes.

Die früher so populären täglichen Sternzeichen-Voraussagen sind abgelöst von Meldungen gleicher Qualität.

Passt nur in den Zeitgeist. Für derartige Inhalte würde ich mir keine Zeitung kaufen.