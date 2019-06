Familien-Tragödie: Kind (6) fällt ins Wasser - Vater erleidet Herzinfarkt

Zu einem schlimmen Drama kam es in Hamburg. Ein Kind stürzte ins Wasser. Der Vater konnte seinem Sohn jedoch nicht helfen, weil er einen Herzinfarkt erlitt.

In Hamburg kam es zu einem furchtbaren Familien-Drama

Ein Kind fiel ins Wasser, doch der Vater konnte seinen Sohn nicht retten, da er einen Herzinfarkt erlitt

Die Rettungskräfte mussten nach dem Einsatz durch die Notfallseelsorge betreut werden

Hamburg - Eine schreckliche Tragödie spielte sich am Montag, 10. Juni, gegen 20 Uhr an der Straße Am Röhricht im Hamburger Stadtteil Neugraben ab. Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde der Feuerwehr Hamburg ein bewusstloser, 35 Jahre alter Mann gemeldet, der am Wasser liegen sollte.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, was für ein Familien-Drama die Beamten der Feuerwehr vor Ort erwarten würde.

Hamburg: Sohn fällt ins Wasser - Vater erleidet Herzinfarkt und kann nicht helfen

Die Rettungsleitstelle entsandte ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie einen Rettungswagen zum Einsatzort in Hamburg. Die Rettungskräfte fanden den bewusstlosen Mann am Wasser und stellten einen Herz-Atem-Stillstand im Rahmen eines Herzinfarkts fest, woraufhin sie sofort mit Wiederbelebungs-Maßnahmen begannen.

Als den Kräften zugerufen wurde, dass scheinbar ein Kind ins Wasser des Rückhaltebeckens in der Nähe gefallen sei, wurde langsam das ganze Ausmaß des Familien-Dramas in Hamburg klar. Sofort forderten die Einsatzkräfte Verstärkung an.

Hamburg: Nach Familien-Drama müssen Vater und Sohn reanimiert werden

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter ein Rettungshubschrauber, Feuerwehrtaucher, DLRG-Einsatzzug und THW-Ortung wurden daraufhin zur Unglücksstelle entsandt. Die Taucher der Feuerwehr fanden im Wasser des Rückhaltebeckens tatsächlich einen sechs Jahre alten Jungen und brachten ihn an Land.

Sofort wurde mit der Reanimation des Kindes durch Notarzt und Notfallsanitäter begonnen. Unter weiter laufenden Wiederbelebungs-Maßnahmen wurde der Sechsjährige ins Krankenhaus in Hamburg gebracht. Bei dem verunglückten Kind handelt es sich um den Sohn des Mannes, der einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Hamburg: Gesundheitszustand von Sohn und Vater unklar

Nach dem furchtbaren Familien-Drama in Hamburg wurden für die Rettungskräfte die Notfallseelsorge zur Einsatznachbereitung nachgefordert. Wie es um den derzeitigen Gesundheitszustand von Vater und Sohn bestellt ist, ist nicht klar.

Manchmal hat unser Job echt dunkle Schatten #EinsatzfuerHamburg https://t.co/QnkLPOHQ0G — Jan Ole Unger (@jounger) 10. Juni 2019

