Fanclub enthüllt in Rheinland-Pfalz Denkmal für Lady Diana

Von: Daniel Hagen

Teilen

Fanclub enthüllt in Rheinland-Pfalz Denkmal für Lady Diana. © Alastair Grant/dpa

Zum 25. Todestag von Prinzessin Diana hat ihr deutscher Fanclub ein Denkmal enthüllt. Lesen Sie hier, wo die Statue zu Ehren der „Königin der Herzen“ steht:

Der plötzliche Tod von Lady Diana im Jahr 1997 sorgt weltweit für Trauer und Entsetzen. Die „Königin der Herzen“ stirbt vor genau 25 Jahren, am 31. August, bei einem Autounfall in Paris. Bis heute ist Diana Frances Spencer ein Vorbild und wird von zahlreichen Menschen geliebt. So auch von den Mitgliedern des wohl einzigen deutschen Fanclubs, der bereits 1997 in Niedersachsen gegründet worden ist. Diese haben jetzt in Rheinland-Pfalz ein Denkmal für Lady Di enthüllt.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wo genau das Denkmal für Lady Diana steht.

Bis heute hält die Liebe und Bewunderung von Gründerin Lady Evelyn Marie Seidel für Prinzessin Diana an. Bundesweit hat der Fanclub 17 Mitglieder, die sich mehrfach pro Jahr treffen und auch nach Großbritannien fahren. (dh)