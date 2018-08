Drastische Werbung der Feuerwehr: „Dein Haus brennt? Wir haben kein Personal!“

Personalmangel ist in vielen Bereichen ein dringliches Problem. Eine Feuerwehr in Sachsen-Anhalt greift nun zu einer drastischen Werbe-Aktion.

Lützen - Das die Feuerwehr in den heißen Sommermonaten besonders viel zu tun hat, ist keine Überraschung. Ob Waldbrände, Verkehrsunfälle oder Badeunfälle, die Helfer in Rot sind bei vielen Problemen gefragt. Nun schlägt ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt Alarm. Mit einer ungewöhnlichen Aktion will die Freiwillige Feuerwehr Zorbau-Gerstewitz auf den Personalmangel aufmerksam machen, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

An der viel befahrenen Landesstraße 189 steht ein knallrotes Feuerwehrauto, mitten auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Feuerwehr ist hier jedoch in einem ganz speziellen Auftrag unterwegs: mit einem drastischen Spruch wollen sie vorbeifahrende Autofahrer auf die Probleme der Lebensretter aufmerksam machen. Auf einem weißen Spruchband prangt der Slogan: „Dein Haus brennt? Wir haben kein Personal!“.

Als ob die Botschaft nicht schon dramatisch genug wäre, verdeutlichen die Feuerwehrmänner die Problematik noch weiter: „Den Schlüssel für dieses Auto findest du im Rathaus!“. Auf Facebook erklären die Freiwilligen den Hintergrund ihrer Aktion noch näher und nutzen die deutschlandweite Aufmerksamkeit prompt, um nach neuen Kollegen zu suchen: „Bitte melde DICH bei uns!!!“.

Knappe 6.000 Mal wird der kuriose Aufruf geteilt, knapp 330.000 Mal wird die Facebook-Seite der freiwilligen Feuerwehr bereits aufgerufen (Stand Mittwoch, 30.7, 6 Uhr). Vielleicht bringt die kuriose Idee der Feuerwehr Zorbau Gerstewitze also schon bald Erfolg.

