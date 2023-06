Fleckviehkuh Larissa ist „Grand Champion“ bei der Bundesschau

Larissa, die Spitzenkuh der Rasse Fleckvieh in Deutschland, kommt vom Jagsttalhof in Rindelbach. © Wolfhard Schulze

Larissa gewinnt nach dem Landes- auch den Bundeswettbewerb der Fleckviehzüchter.

Nachdem sie im April bei der Landesfleckviehschau bereits zur schönsten Kuh in Baden-Württemberg gekürt worden war, hat „Larissa“, die 10 Jahre alte Fleckviehkuh von Josef Hilsenbek in Rindelbach nun auch die Bundesschau in Alsfeld gewonnen. Bei der „German Dairy Show“, (deutsche Milchviehschau) wurden die besten Kühe der Zweinutzungsrassen gekürt und beim Fleckvieh waren die Preisrichter der Meinung, dass keine dem Zuchtziel näher kommt als „Larissa“ vom Jagsttalhof. Mehr über Larissa gibt es bei der Schwäbischen Post.