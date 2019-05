Schwerer Unfall auf bei A9 in Leipzig. Dort hat sich ein Flixbus überschlagen. Ein Mensch starb, mehrere sind verletzt.

Leipzig - Auf der A9 bei Leipzig ist es Sonntagabend zu einem schweren Unfall mit einem Flixbus gekommen. Der Bus mit insgesamt 74 Insassen soll auf die Seite gekippt sein. Laut Informationen der dpa wurde dabei ein Mensch getötet, 13 weitere sollen schwer verletzt sein. Weitere Dutzende wurden bei dem Unglück leicht verletzt.

Flixbus-Unfall bei Leipzig: Überschlug sich auf A9

Demnach überschlug sich der Bus des Unternehmens Flixbus zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Bad Dürrenberg. Anschließend blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen. Nach Angaben des Sprechers war die Lage zunächst noch unübersichtlich: Hubschrauber und Rettungswagen transportierten Betroffene von der Unfallstelle ab. Vier Hubschrauber und mehr als zehn Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu bergen. Die A9 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Wie lang die Sperrung andauern sollte, war am Sonntagabend noch nicht abzusehen.

+ Der Bus liegt auf der Seite. Die Rettungsarbeiten dauern an. © dpa / Jan Woitas „Der Bus war im Auftrag von Flixbus planmäßig zwischen Berlin und München unterwegs“, bestätigte das Reiseunternehmen der Deutschen Presse-Agentur. „Unser Mitgefühl gilt den betroffenen Fahrgästen und Busfahrern sowie deren Familien und Freunden.“

Schon letztes Jahr ist ein Flixbus auf dem Weg nach Düsseldorf verunglückt, dabei starb ebenfalls ein Mensch. Vor kurzem ereignete sich auf Madeira ein schweres Busunglück, bei dem 29 Menschen ums Leben kamen.