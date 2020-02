Flughafen Dortmund erfreut Urlauber mit neuem Flugziel - ein kleiner Haken bleibt 

Vom Flughafen Dortmund aus kann man in diesem Jahr mit Eurowings zu einem neuen Reiseziel fliegen.

Vom Flughafen Dortmund können Urlauber ab Mai 2020 eine beliebte Insel ansteuern. Doch am Airport gibt es dabei einen kleinen Haken.

Dortmund - Der Flughafen Dortmund bietet den Urlaubern ein neues Reiseziel. Wie RUHR24.de* berichtet, wird die Ostseeinsel Usedom ab Mai 2020 im Repertoire des Airports Dortmund sein. Dabei gibt es jedoch einen kleinen Haken.

Jeden Samstag fliegt eine Maschine von Eurowings von Dortmund nach Heringsdorf. Es dauert nur circa 100 Minuten, um dann aus dem Ruhrgebiet an die Ostsee zu gelangen. Die Tickets sind jedoch nicht so ganz günstig. Der Flughafen Dortmund hat zahlreiche Ziele im Osten Europas und gilt in NRW als das "Tor zum Osten". Mit Usedom kommt jetzt ein ganz besonderes Ziel für Urlauber hinzu.

