Jäger aus Hamm erschießt Stewardess - dann richtet er sich selbst

Von: Frank Lahme

In der Nacht zum 31. März wurde eine 50-Jährige in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen erschossen. Die Staatsanwaltschaft ist sich nun beim Täter sicher.

Hamm/Frankfurt – Vier Monate nach der Bluttat in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt keine Zweifel mehr: Ein 47-Jähriger Mann hat dort in der Nacht zum 31. März seine Ex-Lebensgefährtin (50) erschossen und sich anschließend selbst gerichtet. Bevor sich der Todesschütze das Leben nahm, erschoss er auch seinen Hund.

Nähere Angaben zu den getöteten Personen machte die hessische Ermittlungsbehörde am Dienstag nicht. Nach Informationen von wa.de handelt es sich bei dem Todesschützen aber um einen Hobbyjäger aus Hamm. Die getötete Ex-Lebensgefährtin stammte aus dem Sauerland und war als Stewardess tätig. Sie war erst in der Todesnacht in Frankfurt gelandet und von ihrem Ex-Partner in dem Parkhaus offenbar abgepasst worden.

Die Leiche der 50-jährigen war am 31. März gegen 3 Uhr von einem Zeugen entdeckt worden. Die von ihm alarmierte Polizei durchsuchte anschließend das Parkhaus und fand den Leichnam des 47-jährigen Hammers. Im Kofferraum seines im Parkhaus abgestellten Pkws entdeckten die Beamten zudem den erschossenen Jagdhund.

Ermittlungsverfahren eingestellt: Mann aus Hamm soll Alleintäter sein

Die Tatwaffe, ein Revolver der Marke Taurus, lag neben dem 47-jährigen Hammer. Die Ermittler der Frankfurter Mordkommission und der Staatsanwaltschaft hatten von Beginn an die Arbeitsthese, dass der aus Bockum-Hövel stammende Tote für die Taten verantwortlich war. Vier Monate vergingen dennoch, um Gewissheit in der Angelegenheit zu erlangen. Am Dienstag schließlich teilte die Staatsanwaltschaft auf WA-Anfrage mit, dass das Ermittlungsverfahren nunmehr eingestellt worden sei. Der 47-Jährige sei der Alleintäter gewesen. Ein Mitwirken sonstiger Personen oder eine alternative Täterschaft scheide nach Abschluss der Ermittlungen aus. Gegen verstorbene Täter könne nicht ermittelt werden, weshalb das Verfahren nunmehr eingestellt worden sei.

Abgesperrt ist die Zufahrt zum Parkhaus am Frankfurter Flughafen, nachdem dort zwei Tote gefunden worden sind. © Chris Lorenz/5vision.News/dpa

Nach WA-Informationen war die Beziehung der beiden Toten nur wenige Tage vor der Tat in die Brüche gegangen. Die Tatwaffe hatte sich der 47-Jährige auf legale Weise besorgt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte er den Revolver „unter Vorlage der erforderlichen Papiere“ bei einem Waffenhandel ausgeliehen. Auch zu dem Waffenhandel wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Tat war offenbar nicht angekündigt: Täter versendete Nachrichten später

Dass bis zum Abschluss der Ermittlungen geschlagene vier Monate vergingen, lag offenbar an der (aufwändigen) Auswertung von Telekommunikationsdaten. Letztlich habe es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der Todesschütze die Tat im Vorfeld gegenüber Dritten angekündigt oder entsprechende Vermutungen in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis gehegt wurden, hieß es am Dienstag aus Frankfurt.

Tatsächlich sei es so gewesen, dass der Täter erst nach dem Tatgeschehen (also nachdem er seine Lebensgefährtin mit mehreren Schüssen niedergestreckt hatte), eine Nachricht „an diverse Personen“ verschickt habe. Die Adressaten hätten diese Nachricht erst in den Morgenstunden zur Kenntnis genommen und die Polizei verständigt. Da war es bereits zu spät, um das Drama zu verhindern.