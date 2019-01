Zoll öffnet Koffer von jungem Pärchen - sofort Zugriff

Zöllner schnappen zwei Drogenkuriere - doch es soll nicht bei diesem einen Glücksgriff bleiben.

Frankfurt - Der Zoll am Flughafen Frankfurt hat die Koffer eines Pärchens geöffnet - sofort folgte der Zugriff. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Zoll öffnet Koffer von jungem Pärchen am Flughafen Frankfurt - sofort Zugriff

Was war geschehen? Am Silvestertag landete ein junges Pärchen mit einer Maschine aus Rio. Der 22 Jahre alte Mann und die ein Jahr jüngere Frau gingen durch die Einreisekontrolle am Flughafen Frankfurt. Der Zoll zog die beiden raus und nahm die Koffer näher in Augenschein.

Bingo! Beide Gepäckstücke waren präpariert worden und verfügten über doppelte Böden. Darin verbaut: Mehr als neun Kilogramm Kokain! Der Marktwert des Rauschgifts beträgt fast 350.000 Euro. Es folgte der Zugriff, das Pärchen wurde festgenommen.

Flughafen Frankfurt: Zoll schnappt noch einen weiteren Drogenschmuggler

Doch damit nicht genug. Am selben Tag ging dem Zoll am Flughafen Frankfurt (Flughafen Frankfurt am Main - Infos zu Anfahrt, Parken, Ankunft und Abflug bei extratipp.com*) noch ein weiterer dicker Fisch ins Netz.

Bei einem 56 Jahre alten Mann aus Tel Aviv-Jaffa (Israel) fanden die Ermittler insgesamt 53 Kilogramm Khat. Dabei handelt es sich um die Blätter eines Strauchs, welche beim Kauen einen leichten Rausch auslösen.

Drehkreuz Flughafen Frankfurt: 65 Millionen Passagiere pro Jahr

Am Flughafen Frankfurt kommt es immer wieder zu größeren und kleineren Drogenfunden. Allein im Jahr 2017 stellte der Zoll sieben Tonnen Rauschgift sicher. Der Airport der Mainmetropole ist eines der größten Luftfahrt-Drehkreuze Europas. Fast 65 Millionen Passagiere starteten oder landeten im vergangenen Jahr hier. Gerade staunen unsere Leser über diese Meldung: Hund entwischt Besitzerin - auf Bauernhof hinterlässt er Blutbad.

extratipp.com* empfiehlt: Mainhattan - das sind die fünf höchsten Gebäude in Frankfurt

