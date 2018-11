Blutiges Drama in Frankfurt: Drei Männer stehen auf Gleis - dann rast die S-Bahn an

In Frankfurt hat sich an einer S-Bahn-Station ein schreckliches Drama abgespielt.

Großes Drama in der Mainmetropole Frankfurt: Drei Männer, darunter ein 17-Jähriger, stehen auf dem Gleis - plötzlich rast die S-Bahn auf sie zu.

Frankfurt - Die Mainmetropole Frankfurt ist nach einem blutigen Drama am Dienstagabend schwer erschüttert: Drei Männer hielten sich auf dem Gleis an einer S-Bahn-Station auf - doch plötzlich raste der Zug an, kam zu spät zum Stillstand. Die Polizei steht nach dem tödlichen Unfall vor einem Rätsel. Darüber berichtet extratipp.com*.

Drei Männer in Frankfurt von S-Bahn erfasst - für 17-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Am vergangenen Dienstagnachmittag (13. November) gegen 16 Uhr ereignete sich der tragische Vorfall an der unterirdischen S-Bahn-Haltestelle Ostendstraße in Frankfurt: Drei Männer, darunter ein 17-Jähriger aus Hanau und zwei 44-jährige Obdachlose, hielten sich auf den Gleisen auf, wie die Polizei am Montagabend mitteilt. Plötzlich raste die S6 nach Friedberg an, kam erst zum Stehen, als es für den jungen Mann aus Hanau bereits zu spät war. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Lokführer steht nach blutigem S-Bahn-Drama in Frankfurt unter Schock

Seine zwei Begleiter, ein Inder und ein Kasache, wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht und dort umgehend nach dem Unfall an der Frankfurter S-Bahn-Station medizinisch behandelt. Während der 44-jährige Inder den Vorfall mit leichten Verletzungen überstand, zog sich der Kasache schwere Verletzungen hinzu. Der Fahrer der S-Bahn erlitt einen Schock, musste ärztlich behandelt werden. Ebenso erging es zwei Reisenden.

Frankfurter Polizei steht vor Rätsel und bittet um Hinweise

Die Polizei in Frankfurt steht nach dem tragischen Unfall vor einem großen Rätsel: Wieso standen die drei Männer auf den Gleisen - in was für einer Verbindung stehen sie zueinander? Bisher seien diese Hintergründe noch ungeklärt, müssen nun ermittelt werden. Aus diesem Grund bittet die Bundespolizeiinspektion Frankfurt die Bevölkerung um Hilfe: Wer Angaben zu dem tödlichen Unfall an der S-Bahn-Station Ostenedstraße machen kann, solle sich unter der 069-130145-0 oder der 0800 6 888 000 melden.

In Folge des Dramas am Bahnhof, kam es im Feierabendverkehr am Dienstag zu erheblichen Beeinträchtigungen. Davon seien alle S-Bahn-Linien außer die S7 betroffen gewesen, da alle Züge den S-Bahn-Tunnel befahren müssen. Durch den Einsatz von Rettungs-und Bergungskräften kam es auch im Straßenverkehr zu Behinderungen.

