Drei Menschen von S-Bahn erfasst - ein Toter

In Frankfurt hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Unfall erreignet. Drei Menschen wurden von einem Zug in einer S-Bahnstation erfasst. Ein 17-Jähriger kam dabei ums Leben berichten Medien.

Frankfurt am Main - In einer S-Bahnstation in Frankfurt am Main ist ein Mensch am Dienstag von einem Zug erfasst und getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall in der Station Ostendstraße ebenfalls von der Bahn erfasst, konnten aber befreit und in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Frankfurter Feuerwehr über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. "Neben dem Lokführer mussten noch zwei Personen am Bahnsteig medizinisch betreut werden."

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag. Aufgrund des Rettungseinsatzes kam es rund um die S-Bahnstation auch zu Störungen im Straßenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

In der S-Bahn Station #Ostendstrasse sind zwei Personen von einem Zug erfasst worden. Die Rettungsmaßnahmen sind eingeleitet. #RMV ^mb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 13. November 2018

