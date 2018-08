Schlimmer Vorfall am Hauptbahnhof - jetzt sind zwei 14-Jährige total verstört

Schlimmer Vorfall am Frankfurter Hauptbahnhof: Nach einem Übergriff sind zwei 14-jährige Mädchen total verstört. Die Polizei ermittelt.

Schlimmer Vorfall am Hauptbahnhof: Nach einem Übergriff sind zwei 14-jährige Mädchen total verstört. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt - Zwei 14-jährige Mädchen waren am Samstag (25.08.) gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof Frankfurt unterwegs, wie extratipp.com* berichtet. Plötzlich ging eine Unbekannte direkt auf die beiden Minderjährigen zu. Die Frau grapschte beiden Mädchen an die Brust. Doch damit nicht genug: Die Täterin fasste den 14-Jährigen sogar zwischen die Beine. Die Minderjährigen stießen die Angreiferin weg, alarmierten sofort die Polizei Frankfurt.

Frankfurt Hauptbahnhof: Irrer Vorfall! Jetzt sind zwei Mädchen total verstört

Als die Beamten am Hauptbahnhof eintrafen, war die Grapscherin bereits geflüchtet. Eine Streife suchte gemeinsam mit den beiden völlig verstörten Mädchen die Gegend rund um den Hauptbahnhof ab - doch von der Unbekannten fehlte jede Spur. Jetzt sucht die Polizei Frankfurt nach Zeugen oder Hinweisen auf die Täterin.

50-60 Jahre alt,

blonde lockige schulterlange Haare und blaue Augen.

Bekleidet war die Grapscherin vom Frankfurter Hauptbahnhof mit einem knielangen weinroten Kleid, weinrote Ballerina-Schuhe und einer schwarz roten Jacke.

Die Bundespolizei Frankfurt hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Hinweise zu der flüchtigen Frau an die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter 069/130145 1103. Die extratipp.com*-Leser diskutieren gerade heftig über diese Meldung vom Wochenende: Retter eilen zu Techno-Party - dort beginnt das Grauen für sie.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.