Mops-Halter halbtot geprügelt - Tatwaffe ist absurd

Ein Frankfurter Rentner beim Gassi gehen halb tot geprügelt - Die Tatwaffe ist absurd. Die Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt geht von einem bedingten Tötungsvorsatz aus.

Frankfurt - Ein 24-jähriger Mann steht im Verdacht, einen Hundehalter bei einem nächtlichen Spaziergang mit einer Hantelstange halb tot geprügelt zu haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen versuchten Totschlags gegen den Mann erhoben. Der Vorfall habe sich Anfang Dezember vergangenen Jahres ereignet, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag.

Mit 2,5 Kilogramm schwerer Hantel auf den Kopf geschlagen

Wie fnp.de* berichtet, soll der 68-jährige Rentner in Frankfurt-Kalbach mit seinem Mops unterwegs gewesen sein, als ihm ein Mann plötzlich ohne Vorwarnung die 2,5 Kilogramm schwere Hantelstange auf den Kopf geschlagen haben soll.

Rentner schrie um sein Leben

Nach weiteren Schlägen wurde der Angreifer von Nachbarn vertrieben, die die Hilfeschreie des Schwerverletzten gehört hatten. Laut Niesen sind die Motive für die Tat noch unklar. Nach seiner Festnahme habe der mutmaßliche Täter die Aussage verweigert.

Tod billigend in Kauf genommen

Wegen der schweren Verletzungen am Kopf des Opfers gehe die Staatsanwaltschaft von einem bedingten Tötungsvorsatz, also von einem versuchten Totschlag aus, da das Opfer überlebte. "Wer mit einer schweren Hantelstange auf den Kopf seines Gegners zielt, nimmt dessen Tod billigend in Kauf", sagte sie. Verhandlungstermine stehen bislang noch nicht fest.

(red)

Lesen Sie auch auf fnp.de*:

ICE nach Halt in Frankfurt beschossen? Polizei stellt Zug sicher: Kurz vor Mannheim ist am Donnerstagabend ein ICE von außen beschädigt worden. Mehrere Scheiben zersplitterten. Die Bundespolizei hat den Zug sichergestellt.

Bombe im Main gefunden: Diese Sprengung wird außergewöhnlich: Am Palmsonntag wird eine Bombe im Main entschärft. Dafür wird ein großer Teil der Frankfurter Innenstadt evakuiert - hier finden Sie alle Informationen.

19-Jähriger ärgert sich über hemmungslosen Akt auf Bahnsteig und sticht plötzlich zu: Ein Paar soll sich in der Öffentlichkeit sexuell vergnügt haben. Deswegen rastet ein 19-Jähriger aus und sticht zu. Nun muss er sich für seine Tat vor Gericht verantworten.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsetzwerks.