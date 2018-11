Ein Mann geht durch einen Park - als ihn ein Fremder anspricht, beginnt das Grauen

Schlimme Erfahrung für einen 68-Jährigen: Erst wird er übel angepöbelt - dann endet die Situation auch noch in einem Totalverlust.

Frankfurt - Ein Mann geht in Frankfurt durch einen Park - als ihn ein Fremder anspricht, beginnt das Grauen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Der 68-Jährige war am Freitag gegen 23.40 Uhr in der Friedberger Anlage in Frankfurt unterwegs. In Höhe der Seilerstraße 10 kam ein Unbekannter auf ihn zu. Dieser forderte den Mann auf, Geschlechtsverkehr mit ihm zu haben, was der Angesprochene entschieden ablehnte. Dann begann das Grauen!

Frankfurt: Unbekannter lenkt Opfer mit Ekel-Anmache ab

Der Unbekannte schlug dem 68-Jährigen ohne zu zögern mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm er ihm eine braune Aktentasche aus Leder ab und flüchtete.

Die Polizei Frankfurt leitete eine Fahndung ein, bislang ohne Erfolg. Der Gesuchte ist zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat kurze braune Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine graue Jacke und einen Nietengürtel. Außerdem hatte er ein Fahrrad dabei.

Polizei Frankfurt sucht nun nach dem Schläger von der Friedberger Anlage

In der geklauten Aktentasche befanden sich unter anderem ein Samsung-Handy sowie ein Portemonnaie mit allen wichtigen Karten und etwa 40 Euro Bargeld. Hinweise unter Telefon (069) 212 40 440.

Matthias Hoffmann

