Maskenstreit eskaliert: Polizei schießt in Frankfurter S-Bahn auf Messerstecher

Von: Kai Hartwig

Teilen

Polizeibeamte stehen in der S-Bahnstation Gateway Gardens. Die Frankfurter Polizei musste dort einen Angreifer mit der Schusswaffe stoppen. © Sebastian Gollnow/dpa

In Frankfurt ist es in einer S-Bahn zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Mann zückte ein Messer, anschließend musste die Polizei auf ihn schießen.

Frankfurt am Main - Nach Angaben der Frankfurter Polizei ist es am Mittwochabend in der S-Bahnstation Gateway Gardens zu einem Zwischenfall gekommen. Dabei haben Polizisten von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht und auf einen Mann geschossen. Der Angreifer sei dabei verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Über die Schwere der Verletzungen des Mannes wurden keine Details genannt.

Frankfurt: Polizei stoppt Messerstecher in S-Bahn – weiterer Fahrgast attackiert und verletzt

Laut einem Sprecher der Frankfurter Polizei habe der Mann ersten Erkenntnissen nach in der S-Bahn einen anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen. Das Opfer sei bei der Attacke verletzt worden. Anschließend griff die Polizei ein und überwältigte den Täter. Nach dem Zwischenfall wurde der Bahnhof abgesperrt.

Nach Informationen der Bild soll der Messerstecher durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf die Maskenpflicht hingewiesen worden sein. Danach habe er plötzlich ein Messer gezogen und sei erst durch einen Schuss eines Polizisten, der ihn demnach in den Oberschenkel traf, gestoppt worden.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) gab zwischenzeitlich an, dass es zu Teilausfällen und Verspätungen auf der Strecke wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Gateway Gardens komme. Die S8 fahre über den Flughafen-Fernbahnhof. Die Linie S9 werde umgeleitet bis Raunheim, so der RMV. (kh)