Strommesser klopft an Omas Tür - und hat Schreckliches mit ihr vor

Ein Mann in einem Blaummann klopfte an der Tür einer Seniorin. Diese öffnete ahnungslos.

Frankfurt - Ein Strommesser stand unangekündigt am vergangenen Donnerstag (22. November) vor der Tür einer Seniorin in der Leonhardstraße in Friedberg bei Frankfurt. Das beschauliche Städtchen in Hessen hat rund 30.000 Einwohner und liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Der Mann gab vor, den Strom messen zu müssen, da auf Starkstrom umgestellt werde. Die Seniorin öffnete dem Mann im Blaumann die Tür und ließ ihn seine Arbeit tun - doch der hatteetwas ganz anderes mit der Frau vor. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Der Mann im Blaumann wirkte seriös

Die Seniorin beschrieb der Polizei den Mann als etwa 1.80 Meter groß, mit kräftiger Statur und dunkelblonden, kurzen Haaren. Er trug einen Blaumann und sprach akzentfreies Deutsch. Als dieser, der in der Nähe von Frankfurt lebenden Frau, gegen 14 Uhr erklärte, dass er den Strom messen müsse, glaubte ihm die Seniorin. Immerhin war erauthentisch in Arbeitsmontur gekleidet.

Frankfurt: Die Seniorin musste das Licht ausschalten

Auch als der angebliche Strommesser anfing, die Steckdosen zu vermessen, musste die Dame dabei das Licht ein und ausschalten. Die betagte Seniorin ahnte immer noch nichts.

Die Polizei wollte auf Anfrage der extratipp.com*-Redaktion nicht das genaue Alter der Dame preisgeben, um ihre Identität zu schützen. Da also die Seniorin, wie der mutmaßliche Techniker sie gebeten hatte, das Licht ein und ausschaltete, verschaffte sich dieser unbemerkt Zugang zu den Wertsachen der Dame. Der Mann im Blaumann durchsuchte unbemerkt mehrere Schränke und Behältnisse nach Wertsachen und Schmuck.

+ Die Seniorin lebt an der Leonhardstraße in Friedberg bei Frankfurt. © Google Maps

Frankfurt: Was dann passierte, ist einfach herzlos

Nachdem die Seniorin ihn ihrer Wohnung in Friedberg bei Frankfurt mehrmals das Licht ein und ausschaltete, machte sich der Schwindler über das Hab und Gut der älteren Dame her. Eine ganze halbe Stunde hielt sich der falsche Strommesser in der Wohnung der ahnungslosen Seniorin auf und wühlte in ihren Sachen. Dabei entwendete der Dieb Schmuck, Bargeld und Portemonnaies. Um 14.30 Uhr verließ er schließlich völlig kaltherzig die Wohnung mit den Wertsachen der Dame - die Seniorin verabschiedete sich von ihm und bemerkte immer noch nichts von der miesen Täuschung.

Frankfurt: Tochter bemerkt den Diebstahl

Erst als die Tochter der Seniorin in der Wohnung ihrer Mutter sah, dass Sachen fehlten, bemerkte die betagte Seniorin, dass sie übelst belogen wurde und der Strommesser im Blaumann es von Anfang an nur auf ihre Wertsachen abgesehen hatte. Die beiden Damen erstatteten sofort Anzeige bei der Polizei und hoffen, dass der Täter schnell gefunden wird. Dafür bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann im Blaumann in der Leonhardstraße in Friedberg bei Frankfurt am 22. November gesehen haben sollte oder auch irgendwo anders, soll sich bei der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031-601-0 melden. Ein besonderes Detail, das der Seniorin neben dem Blaumann aufgefallen ist: Der Mann hatte eine rote Stofftasche bei sich. Hat er etwa da die Wertsachen der Seniorin versteckt?

