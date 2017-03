Frau randaliert halbnackt in Hotel und bedroht Polizei

Bad Laasphe - Eine Frau hat sich in einem Hotel mal so richtig gehen lassen. Mit entblößtem Oberkörper attackierte sie erst andere Gäste und dann die alarmierte Polizei.

Aus Eifersucht soll eine 48-jährige Frau in einem Hotel in Bad Laasphe in der Nähe von Siegen halbnackt randaliert haben. Laut den Ermittlungen der Polizei entblößte sie ihren Oberkörper, warf mit Besteck um sich und griff ihren Mann sowie weitere Gäste an. Sie habe zudem versucht, eine andere Frau zu beißen. Selbst die alarmierten Polizisten konnten die Frau am Donnerstagabend nicht beruhigen. „Wie von Sinnen versuchte die Siegenerin nun auch einen Polizisten zu beißen und riss einem anderen Beamten die Brille aus dem Gesicht. Dann brach sie einen Brillenbügel ab und versuchte damit auf den Hals des Polizisten einzustechen“, heißt es im Polizeibericht. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Vier Polizisten waren nötig, um die tobende Frau zu überwältigen und zu fesseln. Die Frau kam in eine psychiatrische Klinik.

