Frau sexuell belästigt: Polizei sucht diesen Mann

Eine junge Frau wird in Mülheim sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und veröffentlicht ein Foto.

Mülheim - Am Samstag, 9. Juni wurde eine junge Frau von einem noch unbekannten Mann sexuell belästigt. Als das spätere Opfer gegen 20.45 Uhr die U-Bahn-Haltestelle Eichbaum verlassen und Richtung Blumendeller Straße in Mülheim laufen will, kommt ihr der noch unbekannte Mann an der Rolltreppe zu nahe. Er tritt dabei von hinten an die junge Frau heran und fasst diese unsittlich an, berichtet „derWesten“. Doch was darauf folgt, ist eine wahrlich vorbildliche Reaktion der jungen Frau.

Auf den Bildern der Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich das Opfer ruckartig umdreht und den Mann laut anschreit. Der vermeintliche Täter läuft daraufhin davon. Knapp drei Monate später sucht die Polizei Mülheim nun mit den Bildern nach dem Täter. Demnach soll der Gesuchte etwa 1,70 Meter groß und etwa 25 Jahre alt sein. Bei der Tat trug er eine schwarze Hose, weiße Sneaker und ein schwarzes Shirt mit dem weißen Aufdruck „Deathrow“. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0201/829-0 entgegen.

In Köln sucht die Polizei nach einem U-Bahn-Rowdy.