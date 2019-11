"Fridays for Future": Klima-Demos in ganz Deutschland

Für mehr Klimaschutz gehen am Freitag erneut Tausende Aktivisten von "Fridays for Future" auf die Straßen. Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall.

Bielefeld – Zum bereits vierten Mal sind am kommenden Freitag globale Proteste der Bewegung "Fridays for Future" geplant. In mehr als 20 deutschen Städten gehen Aktivisten für den Klimaschutz auf die Straße. Die Wahl des Datums war dabei kein Zufall: An diesem Tag wird im Bundesrat über das Klimapaket der Bundesregierung abgestimmt, ab Montag tagt außerdem der Weltklimarat in Madrid. Anlass genug für die Mitglieder von "Fridays for Future", ihrem Anliegen mit Demos in ganz Deutschland Gehör zu verschaffen. Das tun sie unter anderen auch in Bielefeld, wobei die Aktivisten in der Stadt in NRW eine Neuerung mit einem klaren Ziel ankündigten, wie owl24.de* berichtet.

