Führerscheinloser „Poser“ schrottet Maserati und fünf andere Autos

Mannheim - Mit seinem 400-PS-Maserati angeben konnte er, nur mit dem Fahren haperte es bei einem 22-Jährigen. Er löste eine Massenkarambolage aus, die sich sehen lassen konnte.

Ein sogenannter Autoposer hat bei einem Unfall in der Innenstadt von Mannheim seinen Maserati-GT und fünf weitere Autos beschädigt und einen Schaden von rund 100.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, war der 22-Jährige in der Nacht zum Samstag zunächst an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert. Dadurch kam er mit seinem 400 PS starken Sportwagen von der Fahrbahn ab, beschädigte vier geparkte Autos und kam nach rund 40 Metern vor einem Baum zum Stehen. Der 22-Jährige und der Beifahrer des zuerst gestreiften Wagens wurden leicht verletzt. An zwei der geparkten Wagen entstand Totalschaden.

Bei seiner Fahrt in der 30er-Zone sei der Autoposer wahrscheinlich deutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der aus Heidelberg stammende junge Mann, der im vergangenen Jahr mehrfach bei Kontrollen der Verkehrspolizei mit seinem Sportwagen aufgefallen war, war zudem ohne Führerschein unterwegs. Den hatte ihm die Verkehrsbehörde entzogen.

dpa