Mann betritt Kirche - was er mit der Bibel macht, geht eindeutig zu weit

Fulda - Ein Mann betritt in Burghaun (etwa 20 Kilometer nördlich von Fulda) eine Kirche - was er dann macht, geht eindeutig zu weit! extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Fulda: Mann geht in Kirche - was er dort tut, geht zu weit

Kurz nach Weihnachten: Ein Mann spaziert in eine Kirche in der Nähe des Bischofssitzes Fulda. Dann macht er etwas Unglaubliches: Zeugen beobachten, wie der zu dem Zeitpunkt noch Unbekannte die Altarbibel in seinen Rucksack steckt! Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Anschließend frühstückt er in aller Seelenruhe. Als der Pfarrer den Eindringling auf sein Verhalten anspricht, türmt dieser. Auffälligstes Merkmal: Ein etwa zwei Meter langer Wanderstab, den der Bibel-Dieb mit sich führt.

Polizei Fulda kann drogenabhängigen Dieb ausfindig machen

Aufgrund von Zeugenaussagen gelingt es der Polizei, den 29-Jährigen in der Nähe von Fulda ausfindig und dingfest zu machen. Kurios: Neben der Bibel finden die Beamten auch weitere Gegenstände, die der Dieb in anderen Kirchen hatte mitgehen lassen. Der Mann gilt als drogenabhängig und ist polizeibekannt, sein Motiv noch völlig unklar.

Matthias Hoffmann

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.