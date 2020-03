Gasalarm in der Stadt: Mehrere Häuser evakuiert 

Wegen eines Gasalarms mussten in einer Großstadt elf Häuser evakuiert werden. Eine Person wurde bei dem Einsatz verletzt.

Paderborn – Am Montagabend hat eine Geruchsbelästigung in NRW einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachdem Anwohner in einem Wohngebiet in Ostwestfalen den Geruch von Gas bemerkt hatten, alarmierten sie umgehend die Feuerwehr. Die Retter stellten vor Ort am "Herbramer Weg" in Paderborn an mehreren Punkten eine potenziell explosive Gaskonzentration fest, wie owl24.de* berichtete. Daraufhin mussten elf Häuser evakuiert werden.

