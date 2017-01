Geldautomat auf den Schienen - Güterzug entgleist

Dinslaken - Einen Geldautomaten zu klauen, ist nicht leicht. Ihn aufzukriegen ist noch schwieriger. Bankräuber kamen auf die gefährliche Idee, einen Zug dagegenrasen zu lassen - mit schweren Folgen.

+ Der Geldautomat wurde beim Aufprall geöffnet. © Arnulf Stoffel

Ein Güterzug, der unter anderem Gas geladen hatte, ist am Morgen in Dinslaken entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt hatten. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass die Täter den Automaten durch den Aufprall zerstören wollten, um an das Geld im Inneren zu gelangen.