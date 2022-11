Jeden dritten Tag ein Femizid in Deutschland: Weißer Ring fordert härtere Kontrollen

Von: Sophie Brosch

Statistiken zufolge wird jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland wegen ihres Geschlechts umgebracht. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa/Illustration

Als Femizid bezeichnet man die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Welche Ursachen diesen Taten häufig zugrunde liegen und warum sich auch in Deutschland nichts bessert, erklärt der Bundesvorsitzende des Weißen Rings Dr. Patrick Liesching im Interview:

Fulda - Statistiken zufolge wird jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland wegen ihres Geschlechts umgebracht. „Das ist seit Jahren so. In einem zivilisierten westlichen Land kann das aber nicht sein. Das kann man so nicht hinnehmen“, sagt der Bundesvorsitzende des Weißen Rings und Leiter der Staatsanwaltschaft Fulda Dr. Patrick Liesching im Interview mit der Fuldaer Zeitung.

Betroffene könnten an mehreren Anlaufstellen Hilfe suchen, erklärt Liesching. Es gebe Frauenhäuser, sehr viele Beratungsstellen wie den Sozialdienst katholischer Frauen, und auch der Weiße Ring biete Beratung an. Über das Opfertelefon könne man rund um die Uhr Hilfe bekommen. (sob)