Gewitterwarnung in NRW: Starkregen und Sturm am Wochenende

Von: Johanna Werning

In NRW soll es auch am Wochenende Gewitter geben. (Symbolbild) © Cavan images/imago

Am Wochenende zieht ein Gewitter über NRW. Die Folge: Starkregen und Sturm. Doch danach soll das Wetter besser werden. Die Rede ist sogar vom Sommer-Comeback.

Köln – Der Traum von einem Sommer-Wochenende mit hohen Temperaturen und viel Sonne erfüllt sich auch an diesem Wochenende nicht. Stattdessen zieht erneut ein Gewitter über Nordrhein-Westfalen. Die Folge: Starkregen und Sturm am Samstag und Sonntag. Doch danach gibt es für Sommerfans Hoffnung: Ab Mittwoch soll es ein echtes Sommer-Comeback geben. 24RHEIN verrät, wie das Wetter in NRW wird.