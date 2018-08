18-Jährige wird sexuell belästigt - das Verhalten der Zeugen sorgt für Entsetzen

Polizei-Einsatz: Eine 18-Jährige wird während der Busfahrt sexuell belästigt - das Verhalten der Zeugen im Bus sorgt für Entsetzen.

Gießen - Die Polizei in Gießen zeigt sich entsetzt, nachdem eine 18-Jährige am Mittwoch (29.09.) sexuell belästigt wurde, wie extratipp.com* berichtet. Aber der Reihe nach.

Eine 18-Jährige stieg am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in den vollen Bus der Linie 1 in Gießen. Dort nährte sich ein Unbekannter der jungen Frau, nutzte das Gedränge im Bus schamlos aus. Der Mann berührte die Frau unsittlich - deutlich sichtbar für alle anderen Fahrgäste. Doch anstatt der 18-Jährigen zu helfen, taten die Fahrgäste so, als würden sie den Übergriff nicht mitbekommen. In den Sozialen Netzwerken, besonders bei Facebook, wird offen über dieses Verhalten diskutiert:Viele User zeigen sich entsetzt, dass die Zeugen nicht eingeschritten sind.

Gießen: 18-Jährige wird sexuell belästigt - Verhalten der Zeugen schockiert

Die hilflose 18-Jährige wandte sich an den Busfahrer, der sofort die Polizei in Gießen alarmierte. In einer Mitteilung schreiben die Beamten: "Sehr wahrscheinlich, so die bisherigen Ermittlungen, hatten mehrere Businsassen alles mitbekommen und der 18 - Jährigen nicht geholfen." Nun sucht die Polizei in Gießen dringend nach dem Tatverdächtigen. So wird der Mann von der Polizei beschrieben:

Der Täter soll ca. 18 Jahre alt und 1,75 groß sein.

Der Mann soll einen dunklen Teint haben.

Auffällig soll seine rote Trainingsjacke mit zwei weißen Längsstreifen im vorderen Bereich sein.

Der Gesuchte soll eine große Nase haben und einen Rucksack mitgeführt haben.

Er soll deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Gießen Süd unter 0641/7006-3555. Erst am Donnerstag diskutierten die extratipp.com*-Leser über diese Meldung: 18-Jährige steigt in getunten Opel Astra - schlimmste Ängste der Mutter werden wahr.

Matthias Kernstock