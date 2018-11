Frau in Mercedes C Klasse fährt auf Schranke zu - plötzlich passiert das Unglück

Eine Frau (47) in Mercedes C Klasse fährt auf Bahnschranke zu - dann passiert in der Nähe von Gießen das Unglück!

Gießen - Eine Frau fährt in ihrer Mercedes C Klasse auf eine Bahnschranke zu - plötzlich passiert in der Nähe von Gießen das Unglück. extratipp.com* berichtet darüber.

Gießen: Frau fährt mit Mercedes C Klasse auf Bahnschranke zu

Was war passiert? Die 47-Jährige war am Freitagmorgen mit ihrer Mercedes C Klasse auf der Hermansteiner Straße in der Nähe von Gießen (Polizei stoppt Vater und Tochter in Mercedes - plötzlich passiert es) unterwegs. Die Frau steuerte auf einen Bahnübergang zu, als sich plötzlich vor ihr die Schranke senkte. Laut Polizei hatte sie eine Rote Ampel missachtet, weswegen die Beamten die Aktion in der Pressemitteilung als "leichtsinniges Fahrmanöver" beizeichnen.

Gießen: Helfer ziehen Mercedes C Klasse aus dem Gleisbett

+ Die C Klasse der 47-Jährigen liegt im Gleisbett nahe Gießen. © Polizei Mittelhessen

Die Frau wich nach rechts aus und landete mit ihrer Mercedes C Klasse im Gleisschotter. Der Wagen musste in der Nähe von Gießen (Frau ist im Zug unterwegs - als sie Tür der Bordtoilette öffnet, beginnt das Grauen) abgeschleppt werden, der Schaden am Auto beträgt etwa 2000 Euro. Glück für 47-Jährige: Ein Bahnmitarbeiter hatte den Unfall mitbekommen und sofort den Zugverkehr angehalten, so kam die Frau mit einem gehörigen Schrecken davon. Wegen einer Ordnungswidrigkeit wird dennoch ermittelt.

Matthias Hoffmann

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.