Polizei stoppt Vater und Tochter in Mercedes - plötzlich passiert es

Gießen - Die Polizei stoppt in Wetzlar (etwa 15 Kilometer westlich von Gießen) einen Vater und seine Tochter in Mercedes - plötzlich passiert es. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Mercedes-Fahrer in der Nähe von Gießen angehalten - Mann reagiert heftig

Kuriose Geschichte aus der Nähe von Gießen: Ein Mann war am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr im Mercedes unterwegs. Er wollte seine Tochter zur Schule fahren. Zwei Polizisten bemerkten, dass die 15-Jährige auf dem Beifahrersitz saß und nicht angeschnallt war. Die Beamten wollten den Mann rauswinken, doch der fuhr einfach weiter.

Gießen: Polizei muss Mercedes-Fahrer Handschellen anlegen

Die Polizei Gießen fuhr dem Mann hinterher, um seine Personalien festzustellen. Der weigerte sich. Der Mann im Mercedes wechselte vom Deutschen ins Türkische und übergoss die Polizei mit einem Redeschwall - mutmaßlich Beschimpfungen. Als der Mann ausstieg, sackte der Mann plötzlich in sich zusammen.

Einer der Gießener Beamten griff nach der Schulter des Mannes, der schlug die Hand weg und versuchte, den Helfer zu schlagen. Daraufhin nahmen die Ordnungshüter den Mann fest, Handschellen inklusive. Den Mercedes-Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Matthias Hoffmann

