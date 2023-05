WhatsApp-Sprüche zum Vatertag: Für den Herrentag die besten Grüße und Nachrichten

Am 18. Mai ist Vatertag. Mit diesen WhatsApp-Grüßen und WhatsApp-Sprüchen können Sie ihrem Vater auch per Nachricht eine Freude am Männertag machen.

WhatsApp-Sprüche am Vatertag sind fast schon so eine Tradition, wie der obligatorische Trinkspruch auf der Tour am Vatertag mit Bollerwagen voller Bier. WhatsApp-Grüße, WhatsApp-Sprüche oder WhatsApp-Glückwünsche am Vatertag, an Christi Himmelfahrt, können dabei im gediegenen, humorvollen oder zurückhaltenden Gewand für den Männertag oder auch Herrentag, wie er häufig im Alltag bezeichnet wird, daherkommen.

Da der Vatertag immer auf Christi Himmelfahrt fällt, liegt das Datum für den Herrentag auf dem 18. Mai 2023. Während das Äquivalent für alle Mütter, der Muttertag 2023, am Sonntag, 14. Mai. 2023 bereits stattgefunden hat.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag: Die besten Grüße, Gedichte und Videos zum Versenden

Bei WhatsApp-Sprüchen zum Vatertag kann man beim Versenden am 18. Mai 2023 in verschiedene Richtungen für den Herrentag gehen. Dabei können es Glückwünsche, Grüße, aber auch Videos und Gedichte sein, die via WhatsApp an den Papa zum Vatertag 2023 herausgehen.

WhatsApp-Sprüche am Vatertag: Die besten Grüße, schöne Botschaften und Videos für alle Väter zum Herrentag am 18. Mai 2023

Die besten Grüße, schönsten Botschaften oder lustigsten Videos lassen sich als WhatsApp-Sprüche am Vatertag für alle Väter zum Männertag am 18. Mai 2023 ganz einfach zusammenfassen.

Dauerbrenner und Klassiker bei den WhatsApp-Sprüchen zum Vatertag: Glückwünsche und Sprüche beim beliebten Messenger-Dienst am Männertag 2023

Seit Jahren zählt WhatsApp zu den beliebtesten Messenger-Diensten – besonders in Deutschland. Dienste wie Telegram erfreuen sich aber zunehmender Beliebtheit. Zum Vatertag 2023 werden daher wieder vermehrt Sprüche und Wünsche bei WhatsApp am Herrentag 2023 versendet werden.

Die Klassiker unter den WhatsApp-Sprüchen am Vatertag – Tradition zum Herrentag 2023

Viele fürchten sich davor, so zu werden, wie ihr Papa. Ich fürchte mich vor dem Gegenteil.

Vater sein kann jeder, aber nur ganz besondere Menschen sind ein Papa.

Ich weiß genau, dass ich dich mag - und das nicht nur heut‘ am Vatertag.

Ein Vater ist der erste Held des Sohnes und die erste Liebe der Tochter.

Dürfen Kinder Noten geben: Du bekommst die Eins von mir! Denn du bist ein toller Vater und ich danke dir dafür!

Ein Mann realisiert meistens erst dann, dass sein Vater möglicherweise mit vielem recht hatte, wenn er selbst einen Sohn hat, der ihm kein Wort glaubt.

Ein Vater ist ein Mensch, zu dem man aufschaut – egal, wie groß man ist. Alles Liebe zum Vatertag.

Irgendwann werde ich meinen Prinzen finden, aber mein Vater wird immer mein König sein!

Ich war vielleicht nicht immer das beste Kind der Welt, das hat dich aber nicht davon abgehalten, der beste Vater der Welt zu sein.

Wer ein Kind aufzieht, heißt sein Vater, auch wenn er es nicht gezeugt hat.

Liebe, Glück und Sonnenschein wünsche ich dir, lieber Papa, zum Vatertag!

Lustige WhatsApp-Sprüche zum Vatertag 2023: Die witzigsten Botschaften und Nachrichten für alle Väter an Christi Himmelfahrt

Abseits der Klassiker gibt es natürlich auch immer lustige WhatsApp-Sprüche zum Vatertag, die als Botschaften oder Nachrichten bei allen Vätern auf den Bollerwagen-Touren an Christi Himmelfahrt für Erheiterung sorgen.

Lustige WhatsApp-Sprüche zum Vatertag und witzige Nachrichten zum Herrentag 2023

Hey Dad, danke für die tollen Gene, durch die ich so gut aussehe.

Danke Papa, dass du mich gezeugt hast, bevor das Internet meine Kindheit verderben konnte.

Vatertag, Vatertag. Für die Leber wird‘s hammerhart ...

Lieber Papa, freue Dich, denn zum Glück hast Du ja mich. Dieser Tag wär‘ ohne mich gar kein Vatertag für Dich!

Vater werden ist nicht schwer, außer Mama will nicht mehr!

Heute darfst du tun und lassen, was du möchtest - wenn Mama es erlaubt.

Lieber Papa, du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten. Alles Gute zum Vatertag.

Papa: Berater, Trainer, Bauleiter, Chauffeur, Vorbild, Grillmeister, Rasenmäher, Handwerker und immer für mich da. Danke.

WhatsApp-Sprüche am Vatertag: Gedichte und Reime für alle Väter zum Ehrentag am 18. Mai 2023

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich auch WhatsApp-Sprüche am Vatertag, die in Form von Gedichten oder Reimen an alle Väter zum Männertag am 18. Mai 2023 rausgehen.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag – Reime und Gedichte für den Herrentag 2023

Du bist einer, der alles kann, du bist für mich der stärkste Mann. Du kannst mich auf Schultern tragen und mit mir über Wiesen jagen. Du kannst kaputtes Spielzeug richten und erzählst viele Geschichten. Zum Dank für alles schenk ich dir einen dicken Kuss von mir!

„Lieder kann ich noch nicht singen, aber Blumen kann ich bringen. Bin nur ein Dreikäsehoch, aber Danke sagen will ich doch.“

Heimlich, still und leise schick ich diese SMS auf Reise. Sie kommt von Herzen und mit Grüßen, soll dir den Tag versüßen.

Ich mache es dir oftmals schwer, doch Papa, ich mag dich wirklich sehr.

Wenn ich dich brauche, bist du hier, deine Liebe schenkst du mir! Deine Tipps sind gar wunderbar. Papa ist der Beste, das ist klar.

Mein Vater zu sein, war oft nicht leicht, daher ist dir der Vatertag geweiht!

Ich weiß genau, dass ich dich mag und das nicht nur heute am Vatertag.

Es gibt so viele Väter auf Erden hier. Doch einer ist der Beste und der gehört mir!

Mein Papa wirft mich in die Luft, bis zu den Wolken rauf, dann breitet er die Arme aus und fängt mich wieder auf.

Ich schenk’ dir einen Blumenstrauß und du siehst leicht verlegen aus. Ich sage Danke, mit viel Gefühl, und sehe, dir wird langsam schwül. Ich setze drauf noch ein Gedicht, ach, könnt’ ich, malen dein Gesicht. Erlösung naht, ich komm’ zum Schluss, Umarmung und ein kleiner Kuss. Alles Gute zum Vatertag!“ (Quelle: Anita Menger, www.meine-festtagsgedichte.de)

„Mein Papa ist ein Supermann, der einfach alles richten kann. Er weiß ganz viel – ist echt gescheit, zum Spielen mit mir gern bereit. Ist groß und stark, fast wie ein Bär, trägt auf der Schulter mich umher. Er wirft mich hoch und fängt mich auf. Und ich verlasse mich darauf, weil Papa eben alles kann, denn schließlich ist er Supermann!“ (Quelle: Anita Menger, www.meine-festtagsgedichte.de)

WhatsApp-Sprüche am Vatertag: Englische Zitate, die am Ehrentag allen Vätern unter die Haut gehen

WhatsApp-Sprüche am Vatertag lassen sich auch mit englischen Zitaten ausdrücken, um den WhatsApp-Grüßen am Vatertag einen internationalen Flair zu verpassen.

Englische Zitate für den Männertag 2023 – WhatsApp-Sprüche am Vatertag auf Englisch

“The power of a dad in a child’s life is unmatched.” (Justin Ricklefs)

“One father is more than a hundred schoolmasters.” (George Herbert)

“A father’s smile has been known to light up a child’s entire day.” (Susan Gale)

“A father doesn’t tell you that he loves you. He shows you.” (Dimitri the Stoneheart)

Fathers just have a way of putting everything together.” (Erika Cosby)

Behind every great daughter is a truly amazing father.” (Unknown)

A father carries pictures where his money used to be.” (Steve Martin)

When my father didn’t have my hand, he had my back.” (Linda Poindexter)

The greatest mark of a father is how he treats his children when no one is looking.” (Dan Pearce)

Dads are most ordinary men turned by love into heroes, adventurers, storytellers and singers of song.” (Unbekannt)

A dad is someone who wants to catch you when you fall. Instead he picks you up, brushes you off and lets you try again.” (Unbekannt)

My father gave me my dreams. Thanks to him, I could see a future.” (Liza Minnelli)

[My father] has always provided me a safe place to land and a hard place from which to launch.” (Chelsea Clinton)

“A father is neither an anchor to hold us back, nor a sail to take us there, but a guiding light whose love shows us the way.” (Unbekannt)

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag: Auch Videos finden über den Messenger-Dienst mehr als nur Verwendung

Vatertags-Sprüche über WhatsApp können auch in Form eines Videos versandt werden.

Doch damit nicht genug, es gibt weitere Videos, die sich fürs Versenden von Vatertagsgrüßen über WhatsApp am 18. Mai eignen.

WhatsApp-Sprüche zum Vatertag: Bekannte Zitate finden auch am 18. Mai 2023 zum Herrentag bei Vätern viel Anklang

Bekannte Zitate sind als WhatsApp-Sprüche zum Vatertag auch 2023 ungemein beliebt. Schiller, Goethe oder Busch sind da nur einige Dichter und Denker, bei denen sich die Interessierten immer wieder bedienen können.

WhatsApp-Sprüche zum Herrentag: Dichter und Denker zum Vatertag 2023

Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. (Wilhelm Busch)

Mütter wollen ihre Kinder leiten und ins Leben begleiten. Väter wollen sie formen nach ihren Normen. (Monika Kühn-Görg)

Die Vaterschaft beruht überhaupt nur auf der Überzeugung. (Johann Wolfgang von Goethe)

Mit der Erinnerung ist es wie mit der Phase nach der Pubertät: Man kann Dinge gut finden, die der Vater gesagt hat, obwohl sie der Vater gesagt hat. (Manfred Lütz)

Die Mütter geben unserem Geiste Wärme und die Väter Licht. (Jean Paul)

Die strengsten Richter eines Mannes sind seine Kinder. (Thornton Wilder)

Der Helden Söhne werden Taugenichtse. (Johann Wolfgang von Goethe)

Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht uns zu Vätern. (Friedrich Schiller)

Das ist ein weiser Vater, der sein eigenes Kind kennt. (William Shakespeare)

Väter sollte man weder sehen noch hören. Das ist die einzige geeignete Basis für das Familienleben. (Oscar Wilde)

Egal, wofür Sie sich schlussendlich am Vatertag 2023 entscheiden und Ihrem Vater einen guten Wünsch über WhatsApp, Telegram oder Signal zum Herrentag versenden: Hauptsache ist, dass Sie Ihrem Vater zeigen, dass Sie am Männertag selbst nur mit einer kurzen Nachricht via Messengerdienst an ihn denken.