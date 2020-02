Schule in Göttingen nach Drohmail geschlossen - Polizei gibt Entwarnung

Wegen einer anonymen Drohmail ist der Unterricht am Hainberg-Gymnasium in Göttingen (Niedersachsen) ausgefallen. Die Polizei war mit Maschinenpistolen im Einsatz.

Unterricht an Hainberg-Gymnasium in Göttingen (Niedersachsen) fällt wegen anonymer Drohmails aus

fällt wegen anonymer Drohmails aus Polizei hat Bereich rund um die Schule abgesperrt

Großeinsatz an Schulstandort

Polizei gab nun Entwarnung

Update am 25.02.2020, 14.03 Uhr:

Diesen Start in den Schultag hat der Leiter des Göttinger Hainberg-Gymnasium (HG), Georg Bartelt, ganz anders vorgestellt. Gegen 6.50 Uhr ereilte ihn der Anruf des Frühdienstes in der Schule und des Kultusministeriums in Hannover: Eine Bombendrohung liegt vor.

Kurz darauf – auch nach Rücksprache mit der Polizei – war klar: Der Unterricht kann aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. Die Bombendrohung war in der Nacht im Kultusministerium eingegangen und die Informationskette über Innenministerium und Polizei weitergegeben.

Göttingen - Schulleiter Hainberg-Gymnasium: "Gott sei Dank ist nichts passiert"

„Das war das erste Mal in vielen Jahren, dass ich als Schulleiter mit einer Bombendrohung konfrontiert wurde“, sagte Bartelt am Vormittag gegenüber unserer Zeitung.

Über den Ablauf der Informationen und die schnell eingeleiteten Maßnahmen der Polizei, die das Gelände abriegelte und bis etwa 11 Uhr auf den Kopf stellte, zeigte sich der Schulleiter zufrieden. Unter dem Strich bleibt für Georg Bartelt die positive Feststellung: „Gott sei Dank ist nichts passiert.“

Göttingen: Drohmail am Hainberg-Gymnasium - Notfallpläne für solche Situationen

Bartelt betont auch, dass es für bestimmte Szenarien Notfallpläne gibt, die auch mit dem Lehrerkollegium geübt und thematisiert werden. Schüler werden generell auf Bedrohungen wie zum Beispiel Bombenankündigungen oder Amokläufe nicht aufmerksam gemacht oder gar in Ablaufübungen vorbereitet worden. Das alles sei per Ministerienerlass klar geregelt, sagt Schulleiter Bartelt, auch, um keine Ängste zu schüren.

Für die Schülerinnen und Schüler am „Großen“ und „Kleinen“ Hainberg-Gymnasium geht es am Mittwoch in beiden Gebäuden am Friedländer Weg und an der Immanuel-Kant-Straße wie gewohnt weiter mit dem Unterricht – hoffentlich ohne Bombendrohung.

Update am 25.02.2020, 13.00 Uhr: Bei der Durchsuchung der beiden Gebäudekomplexe des Göttinger Hainberg-Gymnasiums am Dienstagvormittag (25.02.2020) konnten keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden. Die polizeilichen Maßnahmen wurden daraufhin gegen 11.20 Uhr eingestellt.

Mit Bekanntwerden des Eingangs der Mail hatte die Polizei Göttingen am Morgen sofort alle erforderlichen Maßnahmen am Hauptgebäude der Schule am Friedländer Weg sowie an der Außenstelle in der Immanuel-Kant-Straße ergriffen.

Göttingen: Anonyme Drohmail am Hainberg-Gymnasium - Absender mit Spezialeinheit gesucht

Insgesamt waren rund 100 Beamte der Alltagsorganisation und von der Zentralen Polizeidirektion sowie drei Sprengstoffspürhunde der Polizeidirektion Göttingen mit unterschiedlichen Aufträgen beteiligt.

Die Ermittlungen zur Identifizierung des Absenders der Nachricht durch die Göttinger Spezialeinheit "Taskforce Cybercrime" dauern an. Nach derzeitigem Stand geht man nicht von einer Ernsthaftigkeit des Mailinhaltes aus.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ist eingeschaltet.

Göttingen: Drohmail wurde in der Nacht zum Dienstag ans Hainberg-Gymnasium geschickt

Update am 25.02.2020, 10.47 Uhr: Nun gibt es weitere Informationen zu der Absperrung des Hainberg-Gymnasiums in Göttingen. Offenbar ist in der Nacht zu Dienstag (25.02.2020) eine Drohmail an die Schule geschickt worden. Es werden sowohl Inhalt und Empfänger aus „ermittlungstaktischen Gründen“ von der Polizei geheim gehalten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) wurde am Vormittag über den Zwischenfall informiert. Zu dem Zeitpunkt war von einer „Anschlagsdrohung“ die Rede.

Pistorius geht allerdings nicht von einer extremen Bedrohung aus. Er bezeichnete die Lage als "am unteren Level der Ernsthaftigkeit", schreibt die Braunschweiger Zeitung.

Anonyme Drohung an Göttinger Hainberg-Gymnasium: Polizei im Großeinsatz Zur Fotostrecke

Erstmeldung vom 25.02.2020, 8.40 Uhr: Göttingen - Wegen einer anonymen Drohmail fällt der Unterricht am Hainberg-Gymnasium in Göttingen (Niedersachsen) am heutigen Dienstag (25.02.2020) aus. Betroffen sind die beiden Standorte der Schule in der Immanuel-Kant-Straße und im Friedländer Weg, teilt die Polizei mit.

Göttingen: Anonyme Drohmail - Unterricht an Hainberg-Gymnasium fällt aus

Einzelheiten, worum es in der Drohmail ging sowie auch zu ihrem genauen Inhalt, werden von der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht veröffentlicht. Aktuell laufen an beiden Standorten des Hainberg-Gymnasiums in Göttingen die „polizeilichen Maßnahmen“.

+++ Schulausfall an Göttinger Hainberg-Gymnasium nach annonymer Drohmail +++

Unsere Kollegen sind vor Ort, Absuche läuft



‼️ Bitte beteiligt Euch nicht an Spekulationen oder verbreitet Gerüchte‼️



Wir kümmern uns! /*jk



https://t.co/trsiSoJB4k — Polizei Göttingen (@Polizei_GOE) February 25, 2020

Die Bereiche um die Schulstandorte wurden dafür abgesperrt. Beamte der Zentralen Polizeidirektion und Spezialhunde sind für die Suche nach verdächtigen Gegenständen angerückt. Im Bereich der Schule sind auch Polizisten mit Maschinenpistolen vor Ort.

Außerdem hat die Polizei zahlreiche weitere Einsatzkräfte zusammengezogen. Die Beamten weisen außerdem darauf hin, sich nicht an Spekulationen zur Tat zu beteiligen und keine Gerüchte zu verbreiten.

Göttingen: Hainberg-Gymnasium wegen Drohmail zu – Schüler informiert

Die Schüler wurden bereits vor Unterrichtsbeginn darüber informiert, dass der Unterricht am Hainberg-Gymnasium in Göttingen ausfällt. Viele von ihnen machten sich nach dieser Nachricht sofort wieder auf den Heimweg. Die Polizei will weiter berichten, wenn nähere Erkenntnisse zum Vorfall vorliegen.

Am Hainberg-Gymnasium in Göttingen werden laut der Website der Schule insgesamt ca. 1200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

bsc/ysr

Bei einem anderen Vorfall in Nor dhessen wurde nach der Bombendrohung gegen das Rathaus in Vöhl (Hessen) das Gebäude von der Polizei wieder freigegeben. Das Motiv des Anrufers ist unklar.

In Kassel gab es ebenfalls einen ähnlichen Vorfall an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule im Stadtteil Mitte. Die gesamte Schule wurde evakuiert. Wenige Tage nach dem Vorfall ging erneut eine Drohung in der Schule ein, berichtet hna.de*.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Stefan Rampfel