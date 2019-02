VW Golf GTI gestoppt: Polizisten können nicht glauben, was sie unter dem Auto sehen

Düsseldorf: Die Polizei Mettmann stoppt einen VW Golf GTI. Beim Blick unter das Auto fällt den Polizsiten die Kinnlade runter.

Mettmann - Wieder ein Fall von Extrem-Tuning, der in einem hessischen Facebook-Forum diskutiert wird! In Mettmann (weniger als 20 Kilometer östlich von Düsseldorf) haben Polizisten einen getunten VW Golf GTI (Kassel: Junge Polin in VW Golf folgt blind dem Navi! Es endet total verheerend) aus dem Verkehr gezogen. (VW Golf GTI angehalten - Tuning schockt sogar erfahrene Beamte) Darüber berichtet extratipp.com*.

Polizei zieht VW Golf GTI aus dem Verkehr

Die Beamten hielten den VW Golf GTI der siebte Baureihe (2012 bis 2017) auf der Koenneckestraße in Mettmann bei Düsseldorf an. Die Polizei stellte bereits bei der ersten Begutachtung des getunten Autos (Ein Mann fährt in seinem VW Golf - was plötzlich gegen die Scheibe kracht, ist unglaublich) fest, dass ein Luftfahrwerk verbaut war. Kenner der Tuningszene sprechen von einem Air-Ride-System. Der 25-Jährige, dem der VW Golf GTI gehört, sagte, er habe den Umbau bei einer Fachwerkstatt machen lassen. Allein: Gültige Papiere für das Luftfahrwerk hatte er keine.

VW Golf GTI: Nur noch minimale Bodenfreiheit

Die Polizisten witterten, dass der Umbau den VW Golf GTI die Betriebserlaubnis kosten könnte. Also brachten sie den getunten Wagen zur einer offiziellen Prüfstelle. Bei der Untersuchung staunten Prüfer und Polizei nicht schlecht: Offenbar hatte der Besitzer das Luftfahrwerk dermaßen manipuliert, dass sich der VW Golf GTI bis auf nur noch 4,5 Zentimeter Bodenfreiheit absenken ließ. "Die Räder waren hierbei so weit in die Radhäuser eingetaucht, dass ein Lenken nicht mehr möglich gewesen wäre", schreibt die Polizei Mettmann in ihrem Pressebericht.

Darf Besitzer von VW Golf GTI überhaupt noch Auto fahren?

Doch das war nicht das einzige Ärgernis an dem getunten VW Golf GTI: Auch die Alufelgen eines britischen Herstellers entsprachen nicht der Eintragung. Polizei und Prüfer handelten sofort und legten den Wagen wegen Verkehrsunsicherheit still. Den 25 Jahre alten Tuning-Fan erwartet nun eine saftige Geldstrafe und ein Punkt in Flensburg. Zudem prüft das Ordnungsamt in Mettmann bei Düsseldorf, ob der junge Mann überhaupt geeignet ist, auch künftig Auto fahren zu dürfen.

