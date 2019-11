Rätselhafter Fehler: Google verlegt den Hauptbahnhof Frankfurt an einen völlig anderen Ort

Hier soll der Hauptbahnhof Frankfurt laut Google Maps also liegen: An der Miquelallee neben dem Adorno Gymnasium.

Wer über Google Maps den Hauptbahnhof Frankfurt sucht, könnte ihn an einem völlig anderen Ort finden. Sogar eine Rezension hat der angeblich dort gelegene Hauptbahnhof Frankfurt erhalten.

Frankfurt - Laut Google Maps existieren in Frankfurt zwei Hauptbahnhöfe. Und das seit geraumer Zeit. Neben dem tatsächlichen Hauptbahnhof Frankfurt wird auf Google Maps nämlich noch ein zweiter Hauptbahnhof Frankfurt an der Miquelallee angezeigt. Dieser trägt den offiziell anmutenden Namen "Frankfurt (Main) Hbf (De)". Um die Glaubwürdigkeit dieses Eintrags zu untermauern enthält diese Standortangabe darüber hinaus die Information, dass von dieser Stelle ICEs abfahren würden. Das klingt für einen Hauptbahnhof recht schlüssig.

Falscher Hauptbahnhof Frankfurt an Miquelallee: Nutzer hinterlässt Rezension

Sogar eine Rezension wurde zu dem angeblichen Hauptbahnhof Frankfurt an der Miquelallee hinterlassen. Ein Google Maps-Nutzer mit dem eingängigen Namen "Rubertus Lubertus" verlieh nur einen Stern und hinterließ den knappen Kommentar "Existiert nicht". Ob der Nutzer dies schmerzlich beim Suchen des nicht existenten Hauptbahnhofs an der Miquelallee festgestellt hat oder ob er sich der Absurdität dieses Eintrags auch ohne Besuch bewusst war, muss offen bleiben. In jedem Fall wollte er die Allgemeinheit über seine Erkenntnis informieren.

Google Maps und der falsche Hauptbahnhof Frankfurt: Touristenfalle neuer Art?

Dies scheint auch sinnvoll zu sein, da diese falsche Standortangabe offensichtlich schon länger existiert. Die Rezension ist schon neun Monate alt. Dementsprechend existiert diese irreführende Standortangabe auch schon mindestens neun Monate. Wie es zu dem absurden Eintrag kam, ist ungeklärt. Man kann nur hoffen, dass keine Touristen zur Miquelallee fahren, um von dort den ICE nach Paris, Hamburg oder Wien zu nehmen.

