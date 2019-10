Für eine 63-Jährige endete eine Wanderung am Stangensteig bei Grainau in den bayerischen Alpen tödlich. Ihr Ehemann musste das Unglück mitansehen.

Grainau - Es sollte wohl nur ein gemütlicher Ausflug in die Berge werden. Bei bestem Herbst-Wetter machte sich ein Ehepaar aus Baden-Württemberg am Freitag zum Wandern in den bayerischen Alpen auf. Die Eheleute hatten sich den „Stangensteig“ ausgesucht. Die beiden begingen den Steig oberhalb der Höllentaleingangshütte gegen 14 Uhr im Abstieg.

Tragisches Unglück beim Wandern - Frau stürzt vor Augen ihres Mannes in den Tod

Doch plötzlich rutsche die 63-Jährige laut Mitteilung der Polizei „unglücklich aus“. Daraufhin stürzte die Frau die rund 100 Meter hohe Felswand in Richtung des Hammersbachs ab. Ihr Ehemann wählte sofort den Notruf und alarmierte die Rettungsstelle.

Doch die Verletzungen der Frau waren schwer. Ein Rettungshubschrauber aus Murnau machte sich mit Kräften der Bergwacht Grainau auf den Weg. Doch die verständigte Notärztin konnte aufgrund der Schwere der Verletzungen nur noch den Tod der Frau feststellen. Immer wieder ereignen sich zum Teil tödliche Unfälle beim Wandern, so auch zuletzt am Entschenkopf bei Oberstdorf, berichtet Merkur.de*.

Grainau: Tödlicher Unfall beim Wandern - Frau stürzt in Tiefe - Mann muss alles mitansehen

Der Ehemann der Verstorbenen wurde mit dem Hubschrauber zur Bergwacht nach Grainau zur weiteren Betreuung geflogen. Die Frau wurde durch eine Mannschaft der Bergwacht aus Grainau sowie von zwei Polizisten der alpinen Einsatztruppe geborgen und nach Grainau gebracht. Von einer geglückten Rettung zweier Wanderer bei winterlichen Verhältnissen im Oktober, berichtet Merkur.de*.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Stangensteig am Freitag, 11. Oktober, zwischen 14 und 14.30 Uhr benutzt und den Absturz beobachtet haben, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0 zu melden.

Ein tragisches Unglück hatte sich auch in Österreich ereignet. Eine Wanderin war abgerutscht. Bei dem Versuch, ihr zu helfen, stürzte auch ihr Begleiter ab.

