Große Sporthalle in Dortmunder Innenstadt wird deutlich teurer

Die große Sporthalle in der Innenstadt von Dortmund soll 2027 fertig sein. Doch das Projekt wird viele Millionen Euro teurer, als geplant. Hier mehr lesen:

Dortmund – Mehr als 3.000 Zuschauer sollen bei Sportevents in ihr Platz finden. Doch die geplante Wettkampfsporthalle am U-Turm in Dortmund wird deutlich teurer, als geplant. Das hat mehrere Gründe, erklärt die Stadtspitze jetzt.

Unter anderem höhere Preise im Bausektor sorgen für höhere Kosten im zweistelligen Millionenbereich. Aber auch einige Änderungen am Gebäude im Unionviertel in Dortmund lassen den Preis für die Halle steigen.