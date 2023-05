+ © Ippen Media Großeinsatz in Nierstein: Mann läuft mit Messer durch Wohngebiet und verschanzt sich mit Person in Wohnung. © Ippen Media

Großeinsatz in Nierstein, Rheinland-Pfalz. Ein Mann hält dort offenbar eine weitere Person in einer Wohnung fest. Die Polizei versucht, Kontakt aufzunehmen.

Nierstein - Ein Mann hat sich nach Angaben der Polizei mit einem Messer am Dienstagmorgen in einer Wohnung in Nierstein in Rheinland-Pfalz verschanzt. Eine zweite Person befinde sich ebenfalls in der Wohnung, teilte eine Sprecherin am Vormittag mit.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei seien derzeit vor Ort. Man versuche nun, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Den Angaben zufolge war der Mann zuvor mit dem Messer durch ein Wohngebiet gelaufen. Anwohner hätten daraufhin die Polizei alarmiert.

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien von dem Einsatz berichtet. Mehr Infos in Kürze. (dpa)