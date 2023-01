Polizei sperrt Bahnhof im Kreis Recklinghausen: Zugverkehr eingestellt

Von: Kathrin Ostroga

Der Bahnhof Marl-Sinsen ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. © Mauermann/news 4 Video-Line TV

Der Bahnhof in Marl-Sinsen ist am Freitagabend gesperrt worden. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr ist vor Ort.

NRW – Am Bahnhof in Marl-Sinsen läuft zur Stunde ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Bahnhof und die dazugehörige Unterführung sind abgeriegelt.

Polizei sperrt Bahnhof in Marl-Sinsen: Zugverkehr eingestellt

Wie die Marler Zeitung zuerst berichtet hat, ist dort mindestens ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Die Polizei Recklinghausen bestätigt am Telefon gegenüber RUHR24 einen herrenlosen Koffer und einen weiteren Gegenstand.

Laut dem Medienbericht ist Sondertechnik und -Personal in Form eines Roboters und eines Sprengtechnikers vor Ort (mehr News aus NRW bei RUHR24). Die Polizei spricht zunächst von „Spezialisten“, welche die Gegenstände analysieren.

Der Bahnhof in Marl-Sinsen ist nicht nur für Passagiere gesperrt. Auch die Züge zwischen Recklinghausen und Haltern am See wurden gestoppt. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Wir berichten weiter.