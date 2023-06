„Haben deine Stimme im Ohr“: Familie trauert nach Kirmes-Tragödie um 17-Jährigen

Nach dem tödlichen Unfall auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen haben Menschen Kerzen und Blumen abgestellt. © Fabian Strauch/dpa

Der 17-jährige Sohn einer Schaustellerfamilie ist auf der Kirmes in Oberhausen gestorben. Nun richtet die Familie emotionale Worte an ihren Bruder und Sohn.

Oberhausen – Die Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen (NRW) wurde von einer Tragödie überschattet. Der 17 Jahre alte William ist dort am Sonntagabend (11. Juni) gestorben. Der Jugendliche war gerade dabei, die Fahrchips auf dem Fahrgeschäft „Break Dance“ einzusammeln, als sich das Karussell in Bewegung setzte und ihn von der Drehplattform schleuderte. Die Anteilnahme ist riesig: Eine Gedenkseite auf Facebook hat innerhalb weniger Tage fast 1.400 Mitglieder und etliche Beileidsbekundungen angesammelt. Nun hat sich auch die Familie des 17-Jährigen mit einer Traueranzeige zu Wort gemeldet.

