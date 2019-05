Gruppe nähert sich schlafendem Mann auf Bank - dann zückt sie ein Feuerzeug

Eine hinterhältige Attacke gab es beim Hafengeburtstag in Hamburg. Eine Gruppe näherte sich einem obdachlosen Mann. Während er schlief, zündete sie ihn an.

Beim Hafengeburtstag in Hamburg kam es zu einem schrecklichen Vorfall

Einem obdachlosen Mann wurden die Haare angezündet

Die Polizei Hamburg jagt den Täter

Hamburg - Schock während des Hafengeburtstags an den Landungsbrücken in Hamburg: Aus einer Personengruppe heraus hat am Samstag (12. Mai) ein bislang unbekannter Mann einem 52-jährigen Obdachlosen das Haupthaar angezündet, während dieser ganz entspannt auf einer Bank schlief. Das berichtet nordbuzz.de*.

Das Landeskriminalamt 7 hat die Ermittlungen nach der gefährlichen Körperverletzung in Hamburg übernommen.

Hamburg: Obdachloser auf Bank am Hafen angezündet

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich nach Angaben der Polizei Hamburg eine englisch sprechende Gruppe in unmittelbarer Nähe des schlafenden 52-jährigen Mannes. Die augenscheinlich alkoholisierten Gruppenmitglieder sollen den Obdachlosen angestoßen und auch angesprochen haben.

Ein Tatverdächtiger soll dann weiteren Verlauf die Haare des hilflosen Obdachlosen mit einem Feuerzeug angezündet haben. Das Kopfhaar fing sofort Feuer, wie die Polizei Hamburg mitteilt.

Hamburg: Zeugin greift bei Feuer-Attacke auf obdachlosen Mann ein

Eine Zeugin bemerkte den Feuer-Angriff auf den obdachlosen Mann. Die Frau löschte das Feuer mit Schlägen der Hand und sprach den Tatverdächtigen darauf an. Danach entfernte sich die gesamte Gruppe nach Angaben der Polizei Hamburg in Richtung Brücke 10 und weiter in Richtung Davidstraße.

Fahndungsmaßnahmen führten nicht leider zum Antreffen der Gruppe oder zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Hamburg: Täterbeschreibung der Polizei nach Attacke mit Feuer auf Obdachlosen

Der Täter aus Hamburg wird von der Polizei in der Täterbeschreibung folgendermaßen beschrieben:

männlich

25 bis 30 Jahre alt

ca. 1,70 Meter groß

europäische Erscheinung

dunkle, kurze Haare

dunkler, kurzer Bart

schwarze Steppjacke

Nach Zeugenaussagen könnte es sich bei der Personengruppe vom Hafen in Hamburg um britische Touristen gehandelt haben. Tausende Menschen waren am Samstag in der Gegend unterwegs, um den Hafengeburtstag in Hamburg zu feiern. Wie viele den Angriff aber letzten Endes mitbekommen haben, ist der Polizei nicht klar.

Hamburg: Haare von Obdachlosem angezündet - Mann in Klinik

Das 52-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurze Zeit später verließ der Obdachlose wieder die Klinik. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Hamburg wurde ein kleiner Teil seiner Kopfbehaarung angesengt.

Das Landeskriminalamt 7 hat in Hamburg die weitere Sachbearbeitung im Kontext des Deliktbereichs der Hasskriminalität übernommen. Darüber hinaus wurde die Bundespolizei grenzpolizeilich in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden.

Hamburg: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Obdachlosen auf Bank am Hafen

Zeugen, die die schreckliche Tat beobachtet haben oder Angaben zu der Personengruppe oder zur Identität des Tatverdächtigen und seines Aufenthalts geben können, sollen sich unter der Rufnummer 040/4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer anderen Polizeidienststelle melden. Die Ermittlungen der Polizei Hamburg dauern an.

Bereits in der Vergangenheit kam es in Hamburg im Januar 2017 schon zu einem Brandanschlag auf Obdachlose. Während zwei Männer auf einem Parkdeck an den Landungsbrücken schliefen, zündete ein Mann sowohl ihre Schaumstoffunterlagen und auch die Schlafsäcke an. Beide Männer erlitten bei dem Angriff schwere Verbrennungen.

