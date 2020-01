Mann will Lottogewinn in Bank abholen - Angestellte rufen die Polizei

Ein angeblicher Lottogewinner will in Hamburg seinen Gewinn bei einer Bank einstreichen. Die Angestellten riefen die Polizei, als der Mann anfing zu randalieren.

Hamburg – Ein 23 Jahre alter Mann betrat am vergangenen Samstag (18.01.2020) mit einem Lottoschein, angeblich dotiert auf zwei Millionen Euro, eine Bankfiliale nahe dem Hamburger Hauptbahnhof. Er wollte seinen hohen Lottogewinn abholen.

Ein Angestellter der Bank fragte ihn, ob er ihm helfen könne. Daraufhin antwortete der Mann, dass er im Lotto gewonnen habe und die Bank ihm das Geld auszahlen solle. Der Angestellte erwiderte verdutzt, dass so etwas in einer Bank nicht möglich sei, woraufhin der Mann anfing zu schreien und an einem Kartenlesegerät zu ziehen.

Das Kartenlesegerät ging daraufhin kaputt. Nachdem die Bankangestellten den Randalierer nicht beruhigen konnten, riefen sie die Polizei. Der Randalierer ergriff daraufhin die Flucht, allerdings konnte er am Hauptbahnhof von den Polizeibeamten aufgegriffen werden, wie die Hamburger Polizei berichtet. Auch ein anderer Mann hatte beim Lotto kein Glück. Obwohl ein 71-Jähriger den Lotto-Jackpot geknackt hat, bekommt er wegen eines Gesetzes keinen Cent seines Gewinns ausgezahlt.

Hamburg: Angeblicher Lotto-Gewinner ist polizeibekannt

Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der angebliche Lotto-Gewinner von der Polizei gesucht wurde. Gegen ihn lag eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Bremen vor. Dadurch sollte sein Aufenthaltsort ermittelt werden. Der Mann schien bereits häufiger wegen Sachbeschädigung auffällig geworden zu sein. Durch seinen Auftritt in der Bank in Hamburg folgte nun eine weitere Anzeige. Es ist unbekannt, ob der Ghanaer tatsächlich zwei Millionen Euro gewonnen hat.

