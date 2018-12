Sieben Verletzte an Heiligabend: Mercedes-SUV rammt VW Lupo - auch Tesla und BMW an Unfall beteiligt

An einem Unfall auf der A2 zwischen Hannover und Braunschweig waren an Heiligabend ein Mercedes-SUV, ein VW Lupo, ein Tesla und ein BMW.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind an Heiligabend sieben Personen verletzt worden. Ein Mercedes-SUV hatte einen VW Lupo gerammt, auch ein Tesla und ein BMW waren beteiligt.

Hannover / Braunschweig - Insgesamt sieben Verletzte hat es bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 zwischen Hannover und Braunschweig an Heiligabend gegeben. Ein Mercedes-SUV rammte dabei im dichten Weihnachtsverkehr einen VW Lupo, der sich überschlug. Zudem wurden ein BMW und ein Tesla in den Unfall verwickelt, wie nordbuzz.de* berichtet.

A2 zwischen Hannover und Braunschweig: Mercedes-SUV rammt im Weihnachtsverkehr an Heiligabend VW Lupo

Insgesamt sieben Verletzte hat ein schwerer Verkehrsunfall an Heiligabend auf der Autobahn A2 zwischen Hannover und Braunschweig gefordert. Im dichten Weihnachtsverkehr fuhr nach "Nonstopnews"-Angaben ein Mercedes-SUV mit hoher Geschwindigkeit auf einen VW Lupo auf. Beide Fahrzeuge wurden dadurch auf die Auffahrt zum Parkplatz Röhrse geschleudert. Ein Schild und mehrere Findlinge wurden umgerissen, der Lupo überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Auch ein mit einer Familie besetzter BMW und ein Tesla waren in den Unfall verwickelt. Der BMW konnte seine Fahrt fortsetzen.

A2 zwischen Hannover und Braunschweig: Erhebliche Behinderungen im Weihnachtsverkehr

Der Unfall hatte ein Trümmerfeld auf der A2 zwischen Hannover und Braunschweig zur Folge. Sieben Personen wurden verletzt. Die beiden Insassen des VW Lupo wurden schwer verletzt eingeklemmt. Die Fahrerin wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Zwei Personen im Mercedes und die Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Die Unfallursache blieb zunächst unklar, möglicherweise führte ein Spurwechsel zu einem Ausweichmanöver. Die Polizei ermittelt. Die A2 musste zwischen Hannover und Braunschweig zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Weihnachtsverkehr.

