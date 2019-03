Mann bedroht Mädchen mit Pistole - er zwingt 10-Jährige hinter Gebäude

Ein unbekannter Mann hat in Hannover ein kleines Mädchen mit einer Pistole auf dem Weg zur Schule bedroht. Er wollte mit der Zehnjährigen hinter ein Gebäude gehen.

Am Freitag bedrohte ein Unbekannter in Groß-Buchholz ein 10-jähriges Mädchen mit einer Pistole

Er forderte das Mädchen aus, mit ihm hinter ein Gebäude zu gehen

Das Kind konnte seine Mutter verständigen

Der Unbekannte konnte fliehen

Hannover - Im niedersächsischen Groß-Buchholz bei Hannover hat ein Unbekannter ein zehnjähriges Mädchen mit gezückter Pistole zum Mitgehen hinter ein Gebäude gezwungen, wie nordbuzz.de berichtet.

Unbekannter bedroht Mädchen mit Schusswaffe auf dem Weg zur Schule

Der Mann habe das Kind am Freitagvormittag gegen 8 Uhr an der Ecke Karl-Wichert-Allee/Nobelring abgefangen, teilte die Polizei in Hannover am Montag mit. Das Mädchen sei zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Schule gewesen.

Anschließend soll der Unbekannte eine Schusswaffe auf die Schülerin gesichtet haben und sie aufgefordert, mit ihm hinter ein Gebäude in der Nähe zu kommen, wie Das Göttinger Tagesblatt berichtet. Glücklicherweise sei es dem Kind noch rechtzeitig gelungen, seine Mutter über das Handy zu alarmieren, sodass sie mit dem Auto zu ihrer Tochter eilen konnte.

Auch Mutter des Mädchens wird mit Waffe bedroht - Polizei sucht dringend Zeugen

Nachdem die 44-jährige Mutter eingetroffen war, versuchte sie, das verängstigte Kind zu sich zu ziehen. Infolge dessen habe der Mann dann auch die Mutter mit der Pistole bedroht und sie aufgefordert, das Kind loszulassen. Danach sei er zu Fuß in Richtung Domagkweg geflüchtet.

Die Polizei in Hannover sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls. Gegen den Täter werde wegen Nötigung, Bedrohung und wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsberaubung ermittelt.

In der Nähe des Tatorts fanden Ermittler zudem eine schwarze Mütze und einen grauen Schal, die der als 18 bis 25 Jahre alt beschriebene Mann getragen haben soll.

