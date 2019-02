Straßenbahn kollidiert mit Laster: Zug entgleist - drei Verletzte

Hannover: Am Mittwoch ist eine Straßenbahn der Linie 10 mit einem Lkw kollidiert und entgleist.

Schwerer Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem LKW in Hannover. Es soll mehrere Verletzte geben, die Straßenbahn ist zudem entgleist.

Update 6. Februar, 15 Uhr: Der Straßenbahnunfall in Hannover ist nach Informationen der Agentur "NonstopNews" relativ glimpflich ausgegangen. Während der der Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde, erlitten in der Straßenbahn zwei Personen leichte Verletzungen.

Zahlreiche Rettungskräfte wurden zur Unfallstelle gerufen, doch beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich bereits niemand mehr im Zug. Einige junge Leute hatten den Unfall beobachtet und den Insassen beim Aussteigen geholfen.

Hannover - Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw in Hannover: Bei dem Unfall am Mittwochmittag, 6. Februar, in Höhe der Haltestelle Ehrhartstraße sollenmehrere Menschen verletzt worden sein. Das berichtet die "Hannoversche Allegemeine Zeitung" und beruft sich auf Angaben der Feuerwehr. Zudem soll die betroffene Straßenbahn bei dem Unfall entgleist sein.nordbuzz.de* berichtet.

Hannover: Straßenbahn-Unfall auf der Linie 10

+ Die Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr sind in Hannover nach dem Straßenbahn-Unfall im Einsatz. © NonstopNews

Der Unfall hat sich den ersten Informationen zufolge in Hannover-Davenstedt auf der Linie 10 ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Der entsprechende Straßenbahn-Abschnitt der Linie 10 ist gesperrt, wie die Üstra per Twitter mitteilt. Die Straßenbahn der Linie 10 verkehrt aktuell nur zwischen Hannover-Hauptbahnhof und Brunnenstraße.

+ In Hannover soll es bei einem Straßenbahn-Unfall mehrere Verletzte gegeben haben. © NonstopNews

Die genaue Unfallursache noch nicht endgültig geklärt - Polizeiangaben zufolge ist jedoch wahrscheinlich, dass der Lkw-Fahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich in Hannover einfuhr.

Schwerer Verkehrsunfall auf der #Linie10 im Bereich Ehrhardtstraße, die Bahnen verkehren im Moment nur zwischen Hannover/Hbf. Zob und Brunnenstraße,Fahrgäste die bis nach Ahlem fahren können am Küchengarten in die #Linie120 umsteigen, um bis nach Ahlem zu kommen.^fa — ÜSTRA (@uestra) 6. Februar 2019

Update #Linie10: Ab sofort ist ein SEV zwischen den Haltestellen "Brunnenstraße" und "Ahlem" eingerichtet. Die Haltestelle "Ehrhartstraße" kann nicht bedient werden. Wir bitten um Verständnis und Geduld.^AB — ÜSTRA (@uestra) 6. Februar 2019

